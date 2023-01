Neonato morto soffocato a Roma, Chiara Ferragni: “Anche io ho rischiato”

L'influencer e imprenditrice, con una storia su Instagram, commenta la vicenda del neonato morto soffocato in ospedale a Roma

“Le donne vengono sempre lasciate sole e questo è un problema grandissimo”. Così Chiara Ferragni, con una storia su Instagram, commenta la vicenda del neonato morto soffocato in ospedale a Roma.

L’influencer: “Siamo donne e mamme, non super eroi”

“Mi ricordo quando ho partorito Leo dopo un’induzione di 24 ore e quando mi è stato lasciato al seno per l’allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi diverse volte”, scrive ancora l’influencer. “Ci vuole supporto e aiuto – aggiunge – , siamo donne e mamme, non super eroi”, conclude .