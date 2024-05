Netflix, tutte le novità in arrivo a giugno: film e serie tv

Ecco i titoli attesi tra pochi giorni sulla nota piattaforma streaming Netflix: l'elenco dei film e delle serie tv disponibili a brevissimo

Siete pronti a vivere giugno in compagnia di Netflix? Se la risposta è sì, è il caso di prendere appunti su cosa vi aspetta per i prossimi 30 giorni sulla piattaforma con più abbonati al mondo. Anche se giugno porta con sé l’arrivo dell’estate, Netflix non teme confronto con le belle giornate e la voglia di vivere avventure ed esperienze nuove. In catalogo arrivano non solo tanti film nuovi, ma anche stagioni di serie amatissime e qualche esperimento di reality e nuove stand up. Insomma, Netflix vuole vincere il premio di miglior amico nel tempo libero anche a giugno.

FILM



Under Paris – 5 giugno 2024

Estate 2024. Parigi ospita per la prima volta i campionati mondiali di triathlon sulla Senna. La brillante scienziata Sophia scopre da Mika, una giovane attivista ambientale, che un grosso squalo nuota nelle profondità del fiume.

Come rapinare una banca – 5 giugno 2024

Nella Seattle degli anni Novanta, il miglior rapinatore di banche del mondo ha tutto ciò che potrebbe desiderare: bell’aspetto, fascino, uno spazioso nascondiglio sull’albero e una straordinaria capacità di scomparire con l’aiuto di un trucco degno di Hollywood. Ma la sua vita un tempo spensierata si trasforma in una trappola soffocante quando le forze dell’ordine si avvicinano, costringendo lui e la sua banda a rischiare tutto in un ultimo colpo.

DC League of Super-Pets – 1 giugno 2024

Quando un perfido porcellino d’India cattura Superman, il fedele labrador dell’eroe raduna una banda di straordinari animaletti di un rifugio per passare all’attacco.

Sniper: Missione non autorizzata – 1° giugno 2024

Una recluta della CIA, un veterano esperto e un’assassina intraprendono una missione per eliminare un agente federale corrotto che gestisce un traffico di esseri umani.

Qui rido io – 1° giugno 2024

La reputazione e la vita familiare del grande della commedia Eduardo Scarpetta sono scompaginate quando il poeta Gabriele D’Annunzio gli fa causa per plagio nel 1904.

Troppo grande per le favole 2 – 1° giugno 2024

Quando il nuovo fidanzato della madre va ad abitare da loro, Waldek intraprende un pericoloso viaggio attraverso i monti Tatra per trovare il padre che non ha mai incontrato.

Il rapporto Pilecki – 1° giugno 2024

L’eroica storia del Capitano Witold Pilecki che rivela le atrocità commesse ad Auschwitz nella Seconda guerra mondiale prende vita in questo coinvolgente film biografico.

Swoon – 1° giugno 2024

Le attrazioni sono tante, ma solo una è proibita. Quando John e Ninni si innamorano, dovranno andare contro le rispettive famiglie per salvare i loro luna park rivali.

Ricchi a tutti i costi – 4 giugno 2024

Quando una nonna si innamora di un corteggiatore sfacciato dalle dubbie intenzioni, la sua famiglia escogita un piano segreto per proteggere la sua vita e la loro eredità.

Baki Hanma vs Kengan Ashura – 6 giugno 2024

La serie “Baki” narra le storie di vari combattenti e ruota intorno all’epica lotta all’ultimo sangue tra il protagonista Baki Hanma, il più giovane campione di lotta clandestina, e suo padre Yujiro Hanma, la “la più forte creatura sulla terra”. Il manga “KENGAN ASHURA” è estremamente apprezzato e resta senz’ombra di dubbio il più popolare fumetto tra gli utenti del sito web Ura Sunday e dell’app MangaONE. L’umile impiegato Kazuo Yamashita incontra il misterioso lottatore di arti marziali Ohma Tokita e resta coinvolto in incontri “Kengan”, tramite cui alcune corporazioni regolano i conti puntando grandi somme di denaro su lottatori esperti.

Ultraman Rising – 14 giugno 2024

Quando Tokyo è minacciata da un numero crescente di attacchi da parte dei mostri, uno straordinario atleta torna controvoglia a casa per vestire i panni di Ultraman e scopre che la sfida più grande non sarà lottare contro mostri giganti, ma crescerne uno.

Trigger Warning – 21 giugno 2024

Un’abile agente delle forze speciali diventa proprietaria del bar del padre dopo la sua morte improvvisa e si trova presto in conflitto con una gang violenta che imperversa nella sua città natale.

Outstanding: la rivoluzione nella stand-up comedy – 18 giugno 2024

Primo lungometraggio documentario che analizza la storia della commedia stand-up queer e ne sottolinea l’importanza come catalizzatore del cambiamento sociale degli ultimi cinquant’anni. Oltre a esaminare e mettere in discussione le norme e i valori culturali condivisi, il documentario svela come i comici queer, volenti o nolenti, abbiano contribuito a cambiare il mondo, una battuta alla volta.

SERIE TV



Sweet Tooth – Terza Stagione – 6 giugno 2024

Dopo aver sconfitto il generale Abbot nella battaglia presso il rifugio di Pubba, Gus, Jepperd, Becky e Wendy intraprendono un viaggio in Alaska per cercare Birdie, la madre di Gus che sta cercando di scoprire le misteriose origini della letale Afflizione. Sul percorso si unisce a loro il dottor Singh, che ha le sue pericolose convinzioni riguardo a Gus e al suo ruolo nell’annientare il virus.

Gangs of Galicia – 21 giugno 2024

Una nuova avvocata si trasferisce nella cittadina di Cambados. Si chiama Ana e non passa certo inosservata. La nota anche Daniel, il figlio di un importante trafficante di droga a capo del clan Padín mentre il padre è in carcere.

Rising Impact – 22 giugno 2024

Gawain Nanaumi è un ragazzino che ama il baseball e colpire la palla più forte che può. Quando incontra per caso la giocatrice di golf professionista Kiria Nishino, scopre che il golf gli consentirà di mandare la pallina più lontano di qualsiasi altro sport.

THAT’S 90 SHOW – Seconda Parte – 27 giugno 2024

Benvenuti in Wisconsin! Leia Forman torna nella taverna dei nonni con i suoi amici a Point Place. Siamo nell’estate del 1996, quindi la gang ha un anno in più ed è un po’ più saggia… o almeno si spera. Ora che la scuola è finita ci sarà tempo per più incontri, separazioni e guai a volontà in cui gli amici si cacceranno all’insaputa di Red e Kitty.

Tour de France: sulla scia dei campioni – Seconda Stagione – 11 giugno 2024

Questa nuova stagione esplora il dietro le quinte delle 21 tappe del Tour de France 2023: tra scandali, colpi bassi e sete di gloria, cadute drammatiche e fughe storiche, ritiri e voglia di vincere, la serie si tuffa di nuovo nella spietata competizione tra i corridori per aggiudicarsi la maglia gialla.

Bridgerton – Terza Stagione, Parte Seconda – 13 giugno 2024

Penelope Featherington, dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton nei suoi confronti, ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli.

Hierarchy – 7 giugno 2024

La Joosin High School è controllata dallo 0,01% degli studenti più ricchi, ma un nuovo arrivato, molto riservato, scalfisce questo mondo apparentemente inconquistabile.

The Goldin Touch: i re dei memorabilia – Seconda Stagione – 12 giugno 2024

Ken Goldin e il suo team di esperti controllano le entusiasmanti attività in questa serie che apre le porte di una casa d’aste specializzata in rari articoli da collezione.

Worst Roommate Ever – Convivere nel terrore – Seconda Stagione – 26 giugno 2024

Punta l’obiettivo su quattro coinquilini all’apparenza innocui che si trasformano in veri e propri incubi per le loro vittime ignare, rivelando cattive intenzioni, a volte persino violente.

Supacell – giugno 2024

Racconta la storia di cinque londinesi come tanti che un giorno scoprono di avere i superpoteri. Sono tutte persone nere che abitano nella zona sud della capitale inglese, ma per il resto non hanno molto in comune finché Michael Lasaki non decide di rintracciarli per salvare la donna che ama.

Jo Koy: Live From Brooklyn – Speciale stand-up – 4 giugno 2024

Jo Koy torna su Netflix con il suo stile unico e condivide le sue opinioni senza filtri sui social media, sull’invecchiamento e su una nuova fase della sua vita: il periodo zaddy.

Processo al male: Hitler e i nazisti – 5 giugno 2024

Questa docuserie esamina l’ascesa, il dominio e la sorte di Adolf Hitler e dei nazisti da prima della Seconda guerra mondiale fino all’Olocausto e ai processi di Norimberga.

Kaulitz & Kaulitz – 25 giugno 2024

I gemelli Tom e Bill Kaulitz leader dei Tokio Hotel raccontano la loro vita privata a Los Angeles.