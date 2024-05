Netflix alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

La ricerca di talenti spazia tra produzione, tecnologia e marketing

Per coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative che permettano di collaborare con le aziende più innovative nel mondo dello streaming, la piattaforma Netflix mette periodicamente a disposizione delle nuove posizioni.

Netflix, profili e requisiti ricercati

L’azienda cerca costantemente talenti in una varietà di settori, tra cui produzione, tecnologia, marketing e molto altro. I profili maggiormente ricercati possono variare nel tempo, ma sono sempre elencati in dettaglio sulla pagina dedicata alle posizioni aperte. I requisiti possono variare notevolmente a seconda del ruolo specifico. Tuttavia, solitamente il marchio cerca candidati con competenze e esperienze pertinenti per la posizione desiderata. I requisiti specifici sono dettagliati sulla pagina delle posizioni aperte.

Come candidarsi

Per candidarti, dovrai seguire il processo online indicato sulla pagina delle posizioni aperte. Di solito, questo comporta la creazione di un account, la compilazione di un modulo di candidatura e l’invio di un curriculum e di una lettera motivazionale.

