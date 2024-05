Opportunità lavorative con Techedge: ecco come candidarsi

Grandi occasioni nelle diverse sedi dell'azienda

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità di lavoro la nota azienda italiana Techedge programma con costanza l’inserimento di nuove figure nelle sue diverse sedi.

Techedge, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano a seconda delle esigenze dell’azienda, Techedge di solito è alla ricerca delle seguenti figure:

Azure Cloud Platform Architect & Engineer;

Cloud Solution Architect;

SAP Fiori Developer;

Finance and Controlling Consultant – Delivery area;

SAP PP/QM – AMS Consultant.

Techedge, i requisiti per lavorare

I requisiti variano a seconda della posizione e del livello di esperienza richiesto. In generale, Techedge cerca persone motivate, appassionate, competenti e collaborative, che abbiano una buona conoscenza dell’inglese e delle tecnologie digitali. Di solito vengono ricercati profili per le sedi di: Milano, Roma, Padova, Pescara e altre sedi disponibili anche all’estero come quella di Lisbona e Madrid.

Come candidarsi

Coloro i quali sono interessati alle assunzioni di Techedge, possono visitare la pagina ufficiale dell’azienda o direttamente la pagina dedicata alle carriere e visualizzare le posizioni aperte.

