Il network internazionale di Crédit Agricole cresce ancora. “Le Village by CA” arriva a Catania con una Call4Startup

Una grande opportunità per le imprese emergenti dell’Isola e il tessuto economico siciliano. Crédit Agricole verso l’apertura di Le Village by CA Sicilia

CATANIA – Crédit Agricole Italia prosegue nello sviluppo dell’ecosistema Le Village by CA e si muove verso l’apertura di Le Village by CA Sicilia, che avrà sede nel capoluogo etneo, attraverso il lancio di una Call4Startup dedicata.

Questa iniziativa permetterà a 10 startup selezionate di accedere ad un percorso di accelerazione, in vista dell’inaugurazione del nuovo hub catanese prevista entro il 2024.

Il network internazionale dei Village di Crédit Agricole

Il network internazionale dei Village di Crédit Agricole nasce a Parigi nel 2014 e ad oggi conta 45 sedi in tutto il mondo. In Italia l’ecosistema d’innovazione dei Village by CA può contare, oltre alla prossima apertura in Sicilia, sulle quattro sedi di Milano, Parma, Padova e Sondrio, con più di 150 startup accelerate, oltre 70 corporate partner supportate e più di 80 abilitatori tra Università, Parchi Scientifici e altri stakeholder territoriali.

La call accoglierà fino al 31 maggio le candidature di tutte le startup interessate ad operare in Sicilia e nel Sud Italia per contribuire attivamente allo sviluppo del territorio.

Le startup selezionate saranno annunciate nel mese di giugno e avranno l’opportunità di accedere ad un percorso di formazione dedicato, con eventi in presenza e digitali, che culminerà con un Pitch Day di fronte alle aziende Partner del Village e ai principali stakeholder del territorio.

Per candidare il proprio progetto è sufficiente accedere alla pagina CALL4STARTUP-SICILIA sul sito di Crédit Agricole Italia e compilare l’Application Form.