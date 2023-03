Niente discussioni su mestruazioni a scuola elementare: infuria la polemica

Repubblicani e democratici della Florida ai ferri corti

Infuoca la polemica negli U.S.A., dove i legislatori della Florida sono intenzionati a portare avanti una legge volta a vietare la la discussione sul ciclo mestruale e altri argomenti sulla sessualità umana nelle classi elementari. A occuparsi de disegno di legge è il rappresentante repubblicano Stan McClain, che vuole limitare la possibilità di trattare temi di sessualità umana, malattie sessualmente trasmissibili e argomenti correlati solo alle classi dalla sesta alla dodicesima, generalmente per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ma La proposta sta sollevando molte polemiche nell’ala democratica del Paese.

Le reazioni

La rappresentante democratica dello Stato Ashley Gantt infatti, in un video pubblicato su Instagram, ha evidenziato che questa decisione potrebbe mettere in difficoltà le bambine delle elementari. “Immagina una bambina in quarta elementare, andare in bagno e trovare del sangue nelle mutandine e pensare che sta morendo”, ha detto Gantt, che in passato ha insegnato nelle scuole pubbliche. “Quindi, se le bambine sperimentano il loro ciclo mestruale in 5 o 4 elementare, a loro non saranno permesse conversazioni sul tema perché sono nella classe inferiore alla prima media?” ha obiettato l’esponente democratica.