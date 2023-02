Nino e Francesca uccisi in Inghilterra, salme in Sicilia il 14 febbraio

I corpi di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, assassinati a dicembre in Inghilterra, potranno finalmente fare ritorno in Sicilia per l'ultimo saluto di parenti e amici.

Faranno ritorno in Sicilia il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, le salme di Nino Calabrò, 25 anni, e Francesca Di Dio, 21 anni, i due fidanzati originari del Messinese uccisi a Thornaby, in Inghilterra, lo scorso 21 dicembre.

Per ironia della sorte, il rientro dei due corpi avverrà in occasione della giornata dedicata agli innamorati. I magistrati britannici hanno infatti dato il via libera per il rientro della coppia di fidanzati, i cui cadaveri sono rimasti per oltre un mese e mezzo ospitati all’obitorio di Middlesbrough.

Fidanzati uccisi in Inghilterra, atteso il saluto di amici e parenti

La partenza avverrà dall’aeroporto di Manchester e l’arrivo è previsto all’aerostazione Fontanarossa di Catania nel pomeriggio del 14 febbraio. Una volta giunti in Sicilia, le famiglie e i parenti potranno dare finalmente un ultimo saluto ai ragazzi, originari rispettivamente di Barcellona Pozzo di Gotto e Montagnareale.

Per l’uccisione di Nino Calabrò e Francesca Di Dio è attualmente accusato Andrea Cardinale, 21enne originario di Palermo. Il giovane, a quanto pare affetto da disturbi psichici, sarebbe un ex coinquilino di Calabrò. Per adesso sembrerebbe ancora sconosciuto il movente.