Nirvana, all’asta a New York chitarra distrutta da Kurt Cobain

Lo strumento nero danneggiato, una Fender Stratocaster, è stato riassemblato ma non può più essere suonato

Una chitarra distrutta sul palco dall’idolo rock Kurt Cobain, cantante della band Nirvana, sarà messa all’asta a fine maggio negli Stati Uniti. Lo strumento nero danneggiato, una Fender Stratocaster, è stato riassemblato ma non può più essere suonato: lo ha spiegato Kody Frederick di Julien’s Auctions. La chitarra è stata però firmata dai tre membri dei Nirvana, gruppo mitico con successi eterni, come Smells Like Teen Spirit o Come As You Are.

La casa d’aste pensa che lo strumento sarà venduto per una cifra sugli 80mila dollari. Le crepe provocate da Kurt Cobain quando ha rotto la chitarra sono ancora visibili, ha spiegato Kody Frederick. “Quando era sul palco, quando suonava, Kurt Cobain era una macchina. Era arrabbiato e si vedeva. Soprattutto nel modo in cui trattava i suoi strumenti”. In un certo senso, questa chitarra “danneggiata” di un “musicista danneggiato” rappresenta quel “tempo crudo e burrascoso nella storia della musica”. Con le loro sonorità grunge, i Nirvana hanno conquistato il cuore dei giovani dalla fine degli anni Ottanta, proponendo loro inni di disincanto post-adolescenziale e dando nuova vita al rock.