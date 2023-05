Nomadi vogliono mangiare e bere gratis: organizzatori sagra di paese presi a botte

Per il primo maggio una violenta rissa rovina l'ultimo giorno di una festa nel Trevigiano

Si registra un brutto episodio di violenza, il 1 maggio, all”Antica Sagra di San Marco e San Pietro a Trivignano, in provincia di Udine. Durante la tipica festa di paese, iniziata il 22 aprile ed andata avanti per una decina di giorni, proprio nell’ultimo, per l’appunto in occasione della festa dei Lavoratori, un gruppo composto da circa una quarantina di nomadi, dopo avere mangiato e bevuto non voleva lasciare sedie e tavolo. Era metà del pomeriggio e, nonostante le richieste degli organizzatori di andar via, perché avrebbero dovuto iniziare i preparativi per la sera, il gruppo di nomadi, come riposta il Gazzettino, è rimasto lì.

La rissa

Di nuovo richieste di lasciare sedie e tavoli, ma l’invito è caduto nel vuoto. Anzi, alcuni testimoni raccontano che un gruppo di almeno 5 persone avrebbe chiesto ancora da bere, e gratis ed al rifiuto da parte degli stand, avrebbero iniziato a picchiare con calci e pugni gli organizzatori della sagra. Una rissa in piena regola.