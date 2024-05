VIDEO | ATP Roma, Djokovic colpito da una borraccia dopo il match

Una bottiglia azzurra scivola dalla tasca esterna dello zaino di un fan intento a chiedere l'autografo al fuoriclasse serbo

Al termine della partita vinta da Novak Djokovic contro il francese Moutet (punteggio finale di 6-3, 6-1) agli Internazionali di Roma, il tennista serbo è stato accidentalmente colpito da una borraccia.

Scivolata dallo zaino di un supporter del serbo, la borraccia ha colpito in testa Nole Djokovic che, stordito, si è accasciato a terra per qualche secondo prima di lasciare il terreno di gioco con un leggero sanguinamento. Trasportato al centro medico per le cure, il campione serbo sembra aver accusato della leggere nausea a seguito del colpo subito. Fortunatamente, non ci sarebbero state ulteriori complicazioni.

ATP di Roma, Djokovic colpito da una borraccia

Vinta la sua gara agli ATP di Roma, Novak Djokovic è stato colpito in maniera involontaria da una borraccia all’uscita dal campo. Come si può notare dai numerosi video diventati virali in queste ore, una bottiglia azzurra scivola dalla tasca esterna dello zaino di un fan intento a chiedere l’autografo al fuoriclasse serbo. Colpito, Djokovic si è accasciato a terra dolorante prima di uscire dal campo ed essere soccorso dai medici. Fortunatamente, nonostante una leggera nausea le sue condizioni non avrebbero subito delle complicazioni.