Pomodorini a scuola per merenda: oltre 130 bimbi accusano malori

A Modena, oltre centotrenta bimbi e sette insegnanti hanno accusato dei lievi sintomi gastrointestinali, tipici di intossicazione alimentare. Tutto dopo aver mangiato dei pomodorini nel corso dell’iniziativa “Frutta e verdura a scuola”, un progetto promosso dal ministero dell’Agricoltura e che ha coinvolto diversi istituti tra Modena e provincia.

Tutte le persone coinvolte, sono state inizialmente trasportate in pronto soccorso per poi essere dimesse. Fortunatamente, per nessuno di loro sembrano esserci delle complicazioni.

Modena, pomodorini per merenda: 132 bimbi intossicati

Oltre mezzo chilo di pomodorini freschi da distribuire ai bimbi per merenda. Questo il progetto “Frutta e verdura a scuola” promossa dal ministero per l’Agricoltura e varato in diversi istituti dell’Emilia e della Toscana.

A Modena e dintorni però, qualcosa è andato storto. Una volta ingeriti i pomodorini previsti dal progetto come merenda a scuola, ben centotrentadue bambini e sette insegnanti hanno accusato dei sintomi lievi ma tipici dell’intossicazione alimentare. Finiti tutti in pronto soccorso, bimbi e docenti sono stati dimessi in breve tempo e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Iniziativa sospesa temporaneamente

Come emerso, il lotto di pomodorini sarebbe stato ritirato e il progetto momentaneamente sospeso in attesa di tutte le verifiche sul caso.