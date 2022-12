Argento e bronzo per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana maschili, mentre Lorenzo Mora conquista la medaglia di bronzo nei 200 metri dorso uomini

Nicolò Martinenghi beffato all’ultima bracciata per l’oro nei 50 rana maschili ai mondiali in vasca corta di Melbourne. L’azzurro con il tempo di 25.42 si deve accontentare dell’argento. L’oro va allo statunitense Nic Fink in 25.38. Ottimo bronzo per l’altro italiano in gara, il rookie Simone Cerasuolo, che a diciannove anni chiude terzo in 25.68.

L’azzurro Lorenzo Mora ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri dorso uomini ai mondiali in vasca corta di Melbourne. In corsia 6 con l’ultima subacquea Mora ha recuperato e chiuso sul gradino più basso del podio in 1.48.45, nuovo record italiano, dietro alla coppia statunitense composta da Ryan Murphy oro in 1.47.41 e Shaine Casas argento in 1.48.01.

L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile, ultima gara dei mondiali in vasca corta di Melbourne, perdendo l’oro negli ultimi centimetri di gara. Gli azzurri Mora, Rivolta, Martinenghi e Miressi hanno chiuso al terzo posto con in 3.19.06 dietro a Stati Uniti e Australia oro ex aequo in 3.18.98 nuovo record del mondo. Gli Stati Uniti partono fortissimi nelle prime due frazioni, poi Rivolta rimonta qualcosa e dà il cambio a Miressi per l’ultima frazione a stile libero. L’azzurro riesce a superare lo statunitense, si arriva al fotofinish con Italia terza con nuovo record europeo.