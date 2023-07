Nuoto, Federica Pellegrini è incinta? Gli indizi sui social

Una foto e una storia sospette pubblicate su Instagram hanno scatenato i dubbi del popolo social: Federica Pellegrini aspetta un figlio?

La “Divina”, Federica Pellegrini, è incinta?

La domanda sta rimbalzando ormai da diversi giorni sui social, anche grazie alle foto “sospette” pubblicate dalla leggendaria nuotatrice azzurra su Instagram.

In vacanza con il marito Matteo Giunta, Federica stesa in barca sembra mostrare infatti il pancino dal suo costume intero.

La ex campionessa però non conferma e non smentisce lasciando un alone di mistero.

La storia misteriosa pubblicata da Federica Pellegrini

Un biglietto del marito: “Amori miei, buongiorno. Torno presto”. Sulla sinistra una tazzina di caffè con l’emoji di un cuore. Federica Pellegrini, ex regina del nuoto, 35 anni, ha pubblicato una storia su Instagram da Sabaudia, dove si trova in vacanza con Matteo Giunta.

Quel plurale nel messaggio lasciato da Giunta ha fatto insospettire qualche utente, convinto che si tratti di un indizio sulla gravidanza della Divina.

Per Dagospia, Federica Pellegrini è incinta

Il sito Dagospia pare essere certo della gravidanza: “A pochi giorni dai suoi 35 anni, dopo il ritiro dallo sport agonistico e il matrimonio, sembra che finalmente la Divina stia per diventare mamma”.