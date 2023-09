Nuova vita per l’ex Albergo Sicilia, società catanese si aggiudica il bando di vendita

Nei giorni scorsi la Città Metropolitana di Catania, proprietaria della struttura, aveva pubblicato il bando di vendita dell'hotel

Nuova vita per l’ex Albergo Sicilia di via Vittorio Emanuele 391 a Paternò, in provincia di Catania, ormai chiuso da anni e in forte stato di abbandono. Un unico offerente, la Ceses Srl di Catania, si è automaticamente aggiudicato la struttura, composta da quattro piani, più un semicantinato e un locale tecnico posizionato al quinto piano.

Ex albergo Sicilia, il bando

Nei giorni scorsi la Città Metropolitana di Catania, proprietaria della struttura, aveva pubblicato sul proprio sito il bando di vendita dell’hotel. L’importo di partenza era stato fissato a 428.495 euro e costituisce il prezzo base dell’offerta a rialzo. Nel bando di gara per la vendita dell’ex albergo Sicilia si sottolineava che l’importo a base d’asta era determinato in base al valore di stima dell’immobile di 494.227 euro ed era ridotto del 15% in caso di gare andate deserte, e maggiorato del 2% per compensare le spese tecniche e di pubblicità sostenute dall’Ente.

La travagliata storia dell’ex albergo Sicilia

Da tempo la Città Metropolitana di Catania tentava di trovare un acquirente per la struttura, ritenuta di particolare interesse per Paternò per la sua posizione centrale e il suo valore dal punto di vista turistico. Le richieste di vendita, fino a oggi, eranoperò cadute nel vuoto. Negli ultimi anni l’Ente ha provveduto a murare gli ingressi dell’albergo al fine di evitare episodi vandalici. Ciononostante, l’edificio è diventato ritrovo di senzatetto, in particolare extracomunitari, che sono riusciti a farvi ingresso per riuscire a trovare un riparo. L’ex albergo Sicilia è stato anche oggetto di diversi incendi, tra questi il rogo avvenuto la notte del 4 gennaio 2022. Le fiamme, partite dal primo piano della struttura, interessarono due locali e vennero spente dai vigili del fuoco.

Fonte foto: Facebook