Un nuovo cimitero per la città di Comiso

Concluso, dopo quasi cinque anni, l’iter burocratico per la realizzazione della struttura che sorgerà nella frazione Pedalino, in contrada Bosco Cicogne: già arrivate 310 manifestazioni di interesse

COMISO (RG) – Concluso l’iter burocratico per la realizzazione di un cimitero pubblico nella frazione di Pedalino. Dopo quasi cinque anni volge al termine una lunga procedura.

Dal 3 al 21 marzo si sono tenute le manifestazioni di interesse al quale hanno partecipato 310 imprese interessate ad effettuare i lavori nel nuovo costruendo cimitero.

Andando con ordine: l’idea di realizzare un cimitero nella frazione kasmanea risale al 2015. L’amministrazione Spataro pensava di realizzare il nuovo cimitero di Pedalino e il potenziamento di quello di Comiso attraverso un project financing da quasi 9 milioni di euro. Suscitando non poche perplessità per le imprese e maestranze locali, nonché di comuni cittadini. Questa prima proposta venne ritirata e rimodulata nel 2017 attraverso un progetto di finanza privata per la realizzazione e la gestione di un cimitero nella frazione di Pedalino, per l’ammontare di 7mln di euro.

Nel 2018 si è insediata l’amministrazione guidata da Maria Rita Schembari che tra i primi atti ha deciso di revocare la delibera del 2017 sulla finanza privata, per imboccare un nuovo percorso per la realizzazione del Cimitero a Pedalino ed evitando la privatizzazione di quello di Comiso.

“Una procedura lunga – commenta il sindaco – che ci ha visto in prima linea già dal giorno dopo il mio insediamento. Il percorso intrapreso è partito con la revoca della delibera del 2017. Il passo successivo, che ha subìto purtroppo battute d’arresto ad intermittenza a causa della pandemia, è stato quello della progettazione della struttura cimiteriale, già dotata di tutte le specifiche autorizzazioni”.

Il terreno per la nuova struttura è stato già individuato e inserito nel Piano regolatore comunale, sorgerà in c.da Bosco Cicogne.

“Il progetto già esecutivo – specifica il primo cittadino – fatto secondo tutte le regole e le normative moderne, prevede nello spazio antistante alla struttura, un’area per la sepoltura degli animali d’affezione ma soprattutto ciò che ci renderà una comunità all’avanguardia ed inclusiva, sarà lo spazio interno destinato alla sepoltura di persone di diversa confessione religiosa da quella cattolica, ad esempio gli Islamici che fino ad oggi hanno dovuto sostenere costi non indifferenti per seppellire i loro cari in altre nazioni”.

L’attuale amministrazione il 5 dicembre 2022 ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un finanziamento per la realizzazione del Cimitero. L’opera prevede un costo di 950.000 euro, compresa anche l’acquisizione del terreno.

Il nuovo cimitero, a gestione pubblica, sarà dotato di tutti i servizi necessari e conformi alle moderne normative. Lo spazio potrà accogliere fino a 2000 sepolture.

Delle 310 manifestazione di interesse pervenute ne saranno sorteggiate 10, attraverso una piattaforma informatica. Le aziende selezionate riceveranno una lettera d’invito per la presentazione delle offerta per la realizzazione della struttura cimiteriale. Il termine ultimo è fissato per giorno 11 aprile.

L’assessore al ramo, Giuseppe Alfano, spiega che “immediatamente dopo questa procedura potremo già attivarci per le sottoscrizioni dei contratti di concessione dei lotti con i costi previsti nelle strutture pubbliche, realizzate con finanza pubblica e gestite dagli enti pubblici”.

Il progetto del nuovo cimitero, chiariscono dall’Amministrazione, non ha avuto nessun costo per l’ente in quanto è stato realizzato da un funzionario comunale.