Riprendono i test di IT-Alert, tornano a squillare gli smartphone: ecco dove e quando

Ricominciano sul territorio nazionale i test di IT-Alert, sistema nazionale di allarme pubblico. Ecco l'elenco delle zone interessate.

Riprendono dal 12 settembre 2023, sul territorio italiano, le attività di test di IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione.

Intorno alle ore 12 del giorno definito, i cellulari accesi e con connessione telefonica dei cittadini che si troveranno nella zona coinvolta, riceveranno un messaggio di test accompagnato da un suono anomalo.

IT-Alert, cos’è e a cosa serve

Il test di IT-Alert è stato già sperimentato nelle scorse settimane in cinque Regioni italiane, Sicilia compresa, e mira a far conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di pericolo ed emergenza.

Al termine della simulazione, i soggetti raggiunti dal messaggio potranno verificarne il funzionamento in base alle differenti tipologie di smartphone utilizzati e inviare segnalazioni, risponde alle domande di un questionario.

IT-Alert, il calendario dei test

Il test del sistema nazionale di allarme pubblico prevede già un calendario, in occasione del quale i telefoni torneranno a squillare in base alle date previste.

12 settembre in Campania , Friuli-Venezia Giulia e Marche ;

, e ; 14 settembre in Piemonte , Puglia e Umbria ;

, e ; 19 settembre in Basilicata , Lombardia e Molise ;

, e ; 21 settembre nel Lazio , in Valle d’Aosta e Veneto ;

, in e ; 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento ;

e nella Provincia Autonoma di ; 27 settembre in Liguria ;

; 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Le date indicate nel calendario attualmente previsto potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte che dovessero essere in atto in quei giorni o per situazioni di emergenza.