IT-Alert, perché i telefoni dei siciliani hanno vibrato alle ore 12 – VIDEO

Ecco il messaggio apparso sui cellulari intorno alle ore 12 e che cosa significa.

IT-Alert, alle ore 12 in Sicilia i cittadini hanno sentito suonare e vibrare il proprio telefono e sullo schermo hanno visualizzato un messaggio da parte della Protezione Civile.

Si tratta di un avviso in via di sperimentazione che in futuro potrà essere di prezioso aiuto in caso di calamità naturali.

IT-Alert in Sicilia, che cos’è e il messaggio

“Questo è un messaggio di TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”. Questo è il messaggio apparso da parte della Protezione civile, accompagnato in molti casi da un audio messaggio in italiano e in inglese.

Il test

Poche e semplici le domande sul test It-Alert. Qualcuna relativa al funzionamento del sistema – a che ora è arrivato il segnale, era tutto chiaro, sembrava un messaggio istituzionale o un tentativo di truffa sono alcuni dei quesiti – e altre relative al rapporto del cittadino utente con le istituzioni. “Hai più o meno fiducia nelle istituzioni dopo questo test?”, chiede una delle domande. Altre poi sono relative alla propria localizzazione, tipologia di smartphone e operatore telefonico.