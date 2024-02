Omicidio Rosolino Celesia, chiusa per 60 giorni la discoteca Notr3 a Palermo

Il locale sembra non essere nuovo a episodi di violenza, per cui il questore di Palermo ha decretato la sospensione dell'attività per due mesi.

Il questore di Palermo ha sospeso per sessanta giorni la licenza per trattenimenti danzanti e la Scia per somministrazione di alimenti e bevande della discoteca Notr3, in via Pasquale Calvi a Palermo, dove la sera del 21 dicembre è iniziata la rissa sfociata nell’omicidio di Rosolino Celesia.

Omicidio Rosolino Celesia: il mancato intervento della sicurezza

Secondo quanto accertato dalla polizia l’aggressione e il ferimento si sarebbero verificati senza che gli addetti alla sicurezza in servizio quella sera nella discoteca intervenissero per impedire il degenerare della lite.

La discoteca era stata oggetto di analogo provvedimento, in relazione a un altro episodio di aggressione nei confronti di due giovani clienti, uno dei quali finì ricoverato in ospedale con una prognosi di trenta giorni. La temporanea chiusura per la durata di 60 giorni è partita il 13 febbraio.