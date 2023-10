Omicidio Valguarnera, domani i funerali delle due vittime. Si cerca ancora Ruisi

Verranno celebrati domani in Chiesa Madre i funerali delle due vittime dell'omicidio di Valguarnera. Ruisi ancora ricercato.

Sembra essersi volatilizzato nel nulla Guglielmo Ruisi, l’imprenditore edile di 51 anni ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta una settimana fa a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, nella quale ha perso la vita l’operaio 47enne Salvatore Roberto Scammacca.

La ricostruzione dell’omicidio

Secondo la ricostruzione dei fatti lo scorso 10 ottobre Ruisi avrebbe aperto il fuoco nei confronti dell’uomo che stava procedendo a bordo della sua auto. Accasciatosi sul cruscotto, Scammacca colpì il furgoncino di un venditore ambulante di frutta e verdura, centrando l’86enne Nunzia Arena.

La donna, dopo il ricovero in ospedale, morì poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Da quel giorno l’uomo è ricercato dalle forze dell’ordine che, fino a oggi, non sono ancora riuscite a rintracciare il fuggitivo.

Il movente

In base agli accertamenti successivi alla sparatoria, il movente dell’uccisione dell’operaio sarebbe da ricercare in un carro di carnevale non realizzato a dovere 5 anni addietro. A seguito di tale episodio, i rapporti tra Ruisi e Scamacca sarebbero diventati roventi, culminando nella sparatoria del 10 ottobre.

Omicidio Valguarnera, domani il saluto alle vittime

Nel frattempo nella giornata di martedì 17 ottobre si svolgeranno i funerali delle due vittime.

Alle 15,30, nella Chiesa Madre di Valguarnera Caropepe verranno celebrare le esequie di Salvatore Roberto Scammacca, il cui corpo è stato restituito alla famiglia dopo l’autopsia effettuata nei giorni scorsi. Poco più tardi, alle 17,30 e sempre nello stesso santuario, sarà la volta dell’ultimo saluto a Nunzia Arena.