Omicidio Valguarnera, Ruisi non si trova. Oggi l’autopsia sulle due vittime

Sarà effettuata oggi l'autopsia sui corpi delle vittime dell'omicidio di Valguarnera Caropepe. L'assassino è ancora irreperibile.

Saranno effettuate oggi, nel Dipartimento di Medicina legale di Catania, le autopsie sui corpi di Salvatore Roberto Scammacca, 47 anni, e Nunzia Arena, 86 anni, le vittime della sparatoria avvenuta a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, per la quale è ricercato Guglielmo Ruisi, 51enne imprenditore attualmente in fuga.

La morte delle due vittime

La prima vittima è stata raggiunta dai colpi d’arma da fuoco sparati dal 51enne, mentre la donna è deceduta dopo essere stata colpita dall’auto condotta dal 47enne, il quale si sarebbe accasciato sul volante una volta colpito dai proiettili.

La donna è morta all’ospedale Santa Elia di Caltanissetta, dove era stata ricoverata a seguito dell’incidente.

Contrasti per un carro di carnevale

Secondo la ricostruzione degli eventi, Ruisi e Scammacca avrebbero avuto dei dissidi in passato a causa di un carro di carnevale non realizzato secondo il progetto originario. Dalle liti si è poi passati all’aggressione avvenuta nei giorni scorsi, culminata con la morte del 47enne. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.