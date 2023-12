Vanessa uccisa a 26 anni davanti casa, fermato il presunto assassino

I carabinieri hanno fermato il presunto assassino di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nelle scorse ore davanti la sua abitazione.

I carabinieri di Treviso hanno individuato nella tarda serata di ieri, martedì 19 dicembre, Fandaj Bujar, l’uomo di origini kosovare ricercato nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa a coltellate a Riese Pio X.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’uomo è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato. A quanto si apprende dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato condotto in carcere a Treviso dai militari dell’Arma e non avrebbe reso dichiarazioni.

L’uccisione della donna

Secondo una prima ispezione, sul corpo della giovane sarebbero stati riscontrati più ferite da arma da taglio. A notare il cadavere e dare l’allarme è stato un vicino di casa che ha chiamato il 118.

Vanessa, commessa al supermercato Eurospin di Riese e mamma di un bimbo di 4 anni che va all’asilo, è sposata. La donna era in dolce attesa di un secondo figlio. A quanto pare, Vanessa conosceva l’uomo accusato di averla uccisa e la donna lo avrebbe denunciato per stalking soltanto poche settimane fa.