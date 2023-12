Ennesimo femminicidio: mamma 26enne uccisa davanti casa, è caccia all’assassino

Non è chiaro se vi siano al momento ricerche in corso su una terza persona coinvolta nel fatto.

Si chiamava Vanessa Ballan la mamma di 26 anni trovata morta all’ingresso di casa in provincia di Treviso. Si tatta dell’ennesima vittima di sesso femminile che scuote l’opinione pubblica non solo nazionale. Secondo una prima ispezione, sul corpo della giovane sono stati riscontrati più colpi di arma da taglio. A notare il cadavere e dare l’allarme è stato un vicino di casa che ha chiamato il 118.

Vanessa, commessa al supermercato Eurospin di Riese e mamma di un bimbo di 4 anni che va all’asilo, è sposata dal 2013. L‘omicidio, che si è consumato nella frazione di Spineda, nel comune di Riese Pio X, vede i carabinieri intenti a indagare sul movente che possa avere indotto l’assassino a compiere il terribile gesto. A trovarla esanime il compagno, attualmente sentito dagli investigatori. Non è chiaro se vi siano al momento ricerche in corso su una terza persona coinvolta nel fatto. ll presunto omicida della donna sarebbe un uomo che risiede in un comune vicino a Riese Pio X. L’uomo, che è attualmente ricercato, si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto.