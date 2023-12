Catania, la polizia distribuisce brochure linee guida contro femminicidi

Continua l’impegno quotidiano della Polizia di Stato contro ogni forma di violenza sulle donne.

Nella mattina odierna, le donne e gli uomini della Questura di Catania hanno accolto, nella magnifica cornice di piazza Federico di Svevia, diversi cittadini distribuendo le brochure contenenti le linee guida sui comportamenti da osservare nei casi di vittime di violenza fisiche e psicologiche. Presenti i Dirigenti e gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura che, quotidianamente, sono impegnati sul fronte del contrasto del fenomeno delle violenze attraverso operatori specializzati che assistono le vittime durante il loro percorso, dall’acquisizione della denuncia all’ammonimento del Questore, provvedimento che consente di procedere al successivo arresto in caso di violazione delle prescrizioni.

A sostegno delle vittime

In piazza presenti anche i rappresentanti dell’associazioni della rete antiviolenza che lavorano costantemente a sostegno delle vittime, anche attraverso la collocazione presso le strutture protette casa rifugio, in stretta collaborazione con la Polizia e sotto il costante coordinamento dell’A.G. Nell’occasione si è esibita l’orchestra da camera, composta da 13 elementi, dell’istituto “Angelo Musco” di Librino in uno spettacolo musicale che hanno eseguito “Intermezzo della Cavalleria Rusticana” di Mascagni, “Danza degli Spiriti Beati da Orfeo ed Euridice” di Gluck, nonché un medley di canti natalizi.

Segnali confortanti

Lo scopo principale della divulgazione della Polizia di Stato è quello di raggiungere con i propri consigli quante più persone è possibile, sollecitando così chi fino ad oggi, ha subito in silenzio le violenze a rivolgersi alle forze dell’ordine, ma invitando in genere tutti a segnalare eventuali situazioni che meritano particolare attenzione. Dal punto di vista statistico, confortante può essere considerato l’aumento delle donne che hanno denunciano nell’ultimo periodo.