Oroscopo del giorno, inizia il mese di settembre: le previsioni segno per segno

Ecco cosa prevedono le Stelle per venerdì 1 settembre.

Oroscopo di oggi, venerdì 1 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna nel segno che precede il vostro, arriva un suggerimento dalle stelle: la fiducia negli altri è sicuramente un grande dono, ma è bene concederla soltanto a chi dimostra di meritarla per davvero. Questo, tenetelo ben presente, oggi, sia nelle questioni professionali che in quelle sentimentali! Rallentate i ritmi, fermatevi un momento, fate mente locale.

Toro

L’astro notturno transita nell’ultimo Campo dell’oroscopo. Un velo di apatia avvolgerà questa giornata: reagite, evitate di stare troppo alla finestra in attesa del momento giusto per agire, anche perché non sapete bene cosa scegliere. Uscite di casa, frequentate gente! Sforzatevi di vedere il lato positivo delle situazioni, vi accorgerete che non sarà difficile riuscirci.

Gemelli

Bandite l’insicurezza e la diffidenza: cedete alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. Coltivate la fiducia, l’ottimismo e la trasparenza; oggi evitate le situazioni incerte, confuse, complicate. Momento fortunato, innovativo e interessante per la vostra attività professionale, ben presto vedrete i chiari sintomi di sostanziosi cambiamenti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le vostre relazioni d’amore e di amicizia stanno lentamente prendendo corpo e sostanza, anche grazie alla presenza della Luna e di Nettuno nel segno amico dei Pesci. Non dovrete preoccuparvi di niente oggi perché i vostri sentimenti sono pienamente ricambiati.

Leone

Un po’ di nervosismo e di insoddisfazione non guasta, se serve a pungolarvi maggiormente nei vostri impegni: gratificati come siete dalle stelle rischiate di sedervi sugli allori e lasciarvi sfuggire sotto il naso splendide opportunità. Luna e Saturno non amiche suggeriscono di rallentare i ritmi e di evitare ogni motivo di tensione e scontro con il partner e i familiari.

Vergine

Col cielo che vi ritrovate sopra il capo (positivo), sbrogliare le incombenze quotidiane sarà facile come bere un bicchier d’acqua. E così il tempo libero che vi resta potrete trascorrerlo come desiderate, fra le persone più care. Senza dimenticare il lavoro, tanto meno il vostro fisico e il vostro aspetto! Praticate regolarmente lo sport preferito, dormite le giuste ore di sonno.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Da vero amico, il cielo vi dà una mano, mettendo in luce i lati migliori del vostro carattere: sensibilità, socialità, simpatia e inventiva. Capirete che… i sogni possono trasformarsi in realtà, e vi impegnerete per ottenere ciò che vi sta a cuore. Bella intesa nella coppia. La disponibilità al confronto e la condivisione di interessi instaurano un clima di tenera e sensuale complicità.

Scorpione

Nonostante l’appoggio delle stelle, dovreste programmare ogni cosa tenendo conto del tempo e degli strumenti che avete a disposizione. Le sorprese e le soddisfazioni comunque non mancheranno. Siete in coppia? La persona amata si dimostrerà affettuosa e comprensiva. Giornata di “fiacca”: nello sport niente sforzi. Occupatevi in modo particolare del vostro aspetto.

Sagittario

Tutto procede a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione, mentre gli impegni quotidiani continuano a tenervi al chiodo. Per ovviare alla monotonia della routine, puntate sul tempo libero senza tralasciare il relax. Giorno giusto per dare svolta a una storia d’amore che vi coinvolge ma non è chiara: la strada è aperta al consolidamento o alla crisi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 1 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giocate le vostre carte con la massima tranquillità: godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore. Questo giorno potrebbe portare un’intuizione vincente, quella che permetterà ad alcuni di voi un’entrata di denaro, un guadagno insperato. Serata quanto mai benevola per chi è felicemente in coppia. Flirt per i single e i più giovani.

Acquario

Di fronte a una scelta, non dovete avere dubbi. Il passato, con i suoi rimpianti, è forte, ma il futuro, carico di promesse, è irresistibile! Una porta si chiude con un po’ di tristezza, forse con fatica ma, nello stesso tempo, si apre un portone. Le congiunture astrali non sono tali da servirvi su un piatto d’argento l’amore della vita, ma lasciano le porte aperte a molte possibilità.

Pesci

Sentirete la voglia di fare mille cose. Non stancatevi, comunque, troppo se non volete arrivare a fine giornata affaticati e nervosi. Una buona giornata sia per il lavoro, che fluisce scorrevole e senza intoppi, sia per l’accordo con chi lavora al vostro fianco. Coccolate di più il partner e occupatevi maggiormente del vostro corpo, sia dal punto di vista fisico che dell’aspetto.

Questo è l’oroscopo di oggi, 1 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

