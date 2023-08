Oroscopo del giorno di sabato 12 agosto: le previsioni del weekend

Le previsioni di sabato 12 agosto: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, sabato 12 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Bersagliati dalla Luna che non è disposta a concedervi favori, vi si prospetta una giornata ricca di contrasti in famiglia: provate a non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma ad andare incontro alle esigenze degli altri. E per quanto riguarda l’amore? Per non incorrere in cocenti delusioni, accantonate l’idea di una serata romantica tra imprevisti e musi lunghi; meglio rimandare.

Toro

In amore e nelle amicizie è un successo, mentre sul fronte professionale potreste correre qualche rischio di troppo: siete insoddisfatti dell’andamento della professione e incerti sul da farsi. Insomma, farete un po’ di confusione! Bagni al mare o in piscina saranno oltremodo efficaci, per eliminare le impurità cutanee e per restituire all’incarnato freschezza e luminosità.

Gemelli

La Luna in Cancro porta entusiasmo e una piacevole ventata di gioia di vivere: la giornata che ne deriva è ricca di piaceri, minimi ma importanti. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l’equilibrio emotivo. Dedicatevi ai vostri hobby con maggiore costanza, ciò vi permetterà di conoscere persone che coltivano la stessa passione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Che meraviglia di giornata! Un po’ di tensione accumulata offusca la vostra razionalità, ma in compenso l’intuito funziona a regola d’arte e vi tiene lontani dai guai. Dovete ringraziare la Luna in transito nel vostro segno ma anche Venere che promette grandi cose in campo amoroso. Nel lavoro, l’analisi fatta da una persona neutrale vi porrà al riparo da ogni possibile critica.

Leone

Lucidità e capacità critica sono quanto di meglio occorre, per non abboccare a esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Con la Luna in transito nel segno che precede il vostro, ridimensionate i progetti, specialmente quelli che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari. Sarebbe anche il caso di rimandare qualche impegno, dedicarvi al dolce far niente.

Vergine

Vi attende una giornata rombante, grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila via liscio, con tanto di piacevoli sorprese nei sentimenti! Se dirigete gli impulsi verso obiettivi concreti, la manualità e il senso artistico faranno il resto. Con un pizzico di opportunismo, approfittate di un incontro casuale per buttare là con studiata noncuranza un progetto a cui tenete.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Messi alla prova dall’ostilità della Luna in Cancro, sarete costretti a ripensare la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma, per non sprecare il prezioso lavoro fatto fino a qui. In amore non vale la regola della vendetta: se il partner ha sbagliato, dovete affrontarlo e parlare, ma non usando la stessa moneta.

Scorpione

I disegni del cielo sono armonici e ben architettati: la Luna in trigono al segno vi consente di sfruttare le occasioni, anche le più insolite. Con quello spirito di avventura che mai viene meno, esplorate nuovi settori per ampliare attività e interessi. Potreste finalmente trovare la soluzione a eventuali problemi di coppia, siete decisamente in vena di tenerezze e di coccole.

Sagittario

Se venite assaliti alle spalle dall’inquietudine, che vi blocca e vi crea anche qualche fastidio muscolare, provate a metabolizzare i ricordi. Fate spazio a ciò che irrompe nella vostra vita, sarà qualcosa di nuovo che spazzerà via il vecchio! La Luna in Cancro suggerisce di distrarvi, di gettare la mente fuori dal solito recinto: se la testa si svaga, il corpo sta meglio in un baleno.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 12 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La capacità di mediare non è mai stata il vostro forte, ma certe volte l’approccio diretto risulta non troppo funzionale, dovreste saperlo. L’opposizione della Luna in Cancro genera testardaggine, orgoglio e diffidenza! Tenete un profilo basso, con le persone vicine, in città come in vacanza; accontentate in tutto e per tutto la persona amata, e la serata scivolerà via senza problemi.

Acquario

Se siete al lavoro, in questi giorni, non lamentatevi; novità importanti vi attendono sul piano professionale, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Seguite senza esitazioni l’istinto, vi suggerirà le mosse migliori per avere successo! L’amore è fatto anche di sfumature, toni sommessi e mistero: quando tutto è ovvio, si perde una parte di fascino e subentra la noia.

Pesci

Le difficoltà hanno vita breve con la Luna in Cancro e Saturno nel segno: le risposte arrivano, e con esse il modo per chiarire ogni malinteso. Il filone degli affetti appare molto favorito dalla presenza dell’astro d’argento nel vostro quinto campo. Il rendimento, alimentato da un maggiore spirito di collaborazione, sarà discreto. Non forzate la situazione, le risposte arriveranno!

Questo è l’oroscopo di oggi, 12 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay