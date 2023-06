Oroscopo del giorno di martedì 13 giugno, Luna in Ariete: previsioni per tutti i segni

Oroscopo del giorno del 13 giugno: ecco le previsioni su lavoro, fortuna, amore, soldi e benessere.

Oroscopo di oggi, martedì 13 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna nel vostro segno oggi sarete in grado di muovervi con grande agilità e di affrontare qualsiasi sfida con intraprendenza. Questo è il momento giusto per mettere in atto i vostri progetti e per agire con determinazione. Siate pronti ad abbracciare il cambiamento e a sperimentare nuove strade.

Toro

La quadratura di Venere e di Marte in Leone vi rende troppo esigenti e vi spinge a cercare di controllare le situazioni e le persone intorno a voi. Tuttavia, questo atteggiamento potrebbe allontanare le persone invece di avvicinarle, quindi fate attenzione!

Gemelli

Scaldati, anzi surriscaldati come siete dalla focosa energia della Luna armonica in Ariete comincerete la giornata con propositi bellicosi! Dal punto di vista sentimentale siete in vena di avventure e non resisterete a un colpo di fulmine in arrivo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli influssi disarmonici della Luna in Ariete vi metteranno di fronte ad alcune difficoltà da superare. In questo momento potete contare esclusivamente sulle vostre forze e questo vi farà sentire disorientati e vulnerabili. Prendetela come una sfida!

Leone

La Luna oggi si trova nel segno amico dell’Ariete e porta via ogni pensiero negativo, cancellando tutte le difficoltà e riportando il sorriso sulle vostra labbra. Siete adorabili quando sorridete e le persone che vi circondano vi amano proprio per la vostra simpatia.

Vergine

La presenza di Saturno in opposizione in Pesci vi rende a tratti troppo rigidi e inflessibili su alcune questioni di principio. Ed è evidente che ci sono alcune abitudini da modificare. Un atteggiamento troppo dittatoriale vi potrebbe rendere invisi a qualcuno.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

A causa della dissonanza della Luna in aspetto di quadratura nel segno dell’Ariete i rapporti con i vostri familiari oggi potrebbero essere un po’ tesi e nervosi. Cercate di limitare l’aggressività e anche la permalosità: porterebbero solo ulteriori problemi.

Scorpione

Evitate che qualche piccola gelosia sfoci in aggressività nei confronti del partner. La quadratura di Marte in Leone rischia di rendervi autolesionisti. Tenete piuttosto i piedi ben piantati in terra e solo così potrete liberare i vostri sogni e dar respiro alla vostra fantasia.

Sagittario

Oggi il vostro umore molto migliore rispetto a quello dei giorni scorsi. Potete affrontare la giornata lavorativa con molta energia. La Luna si trova infatti nel segno amico dell’Ariete e insieme ai pianeti armonici in Leone vi stimola a lavorare di buona lena.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 13 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La quadratura della Luna in Ariete potrebbe portarvi a vivere un momento di intensa e cocente delusione nei confronti di una persona di cui un tempo vi fidavate ciecamente. Forse la vostra fiducia era mal riposta ma non dovete farvene un cruccio. Siete stati solo un po’ ingenui.

Acquario

Grazie agli aspetti positivi della Luna nel segno dell’Ariete il mondo è per voi oggi terreno di conquista. Siete spinti da un sano senso della competizione, in nome del quale potreste anche accantonare i vostri celebri principi di amicizia e armonia universali.

Pesci

Il vostro sorriso è un antidoto prodigioso contro la tristezza e contro la malinconia. Chi vi conosce lo sa bene. Con Giove in aspetto armonico nel segno amico del Toro quel sorriso oggi risplenderà più del solito e trasmetterà gioia a molte persone.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay