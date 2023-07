Amore, soldi, fortuna: l’oroscopo del giorno del 13 luglio

Le previsioni del giorno segno per segno, da Ariete a Pesci: ecco l'oroscopo di giovedì 13 luglio.

Oroscopo di oggi, giovedì 13 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’alleanza armonica tra la Luna in Gemelli e Mercurio in Leone è un ottimo indizio del fatto che oggi sarete sulla cresta dell’onda e che tutto quello che farete avrà un esito positivo. Non esitate quindi a lanciarvi in imprese anche apparentemente oltre la vostra portata: ce la farete!

Toro

La quadratura di Mercurio in Leone rischia di scombinare un po’ i vostri piani per la giornata e forse anche quelli per il weekend in arrivo. Siete ancora in tempo per prendere in mano le redini della situazione. Vedrete che ci riuscirete e sistemerete le cose!

Gemelli

C’è un sogno a cui potete ancora credere e oggi questo sogno si avvicinerà tantissimo a voi, al punto che potrete sfiorarlo. La presenza della Luna nel vostro segno è un ottimo indizio del fatto che la fortuna oggi si girerà a guardare dalla vostra parte.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La presenza di Marte in Vergine vi rianima completamente dal torpore in cui eravate caduti recentemente! Lasciatevi trascinare dai suoi influssi armonici, in modo da emergere e mostrare a tutti ciò di cui siete capaci! Non dovete aver paura di esporvi.

Leone

La Luna in aspetto favorevole nel segno amico dei Gemelli vi aiuta a gestire meglio lo stress e a sentirvi più tranquilli per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Ultimamente avevate bisogno di solitudine ma oggi avrete molta voglia di stare in compagnia.

Vergine

La vostra vita di coppia oggi non sarà sicuramente spensierata come vorreste. La quadratura della Luna in Gemelli renderà nervosi sia voi che il partner e il risultato saranno musi lunghi e silenzi infiniti che dovrete cercare di rompere al più presto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tenete aperte diverse possibilità davanti a voi, senza limitarvi nelle scelte. Oggi gli ottimi influssi della Luna in Gemelli vi permetteranno di spaziare e anche di prendervi del tempo, con serenità, riguardo a eventuali decisioni. Nessuno vi metterà fretta.

Scorpione

La quadratura di Venere in Leone è un segnale di temporanea debolezza e vulnerabilità in amore. Non dovete aver paura di mostrare al mondo, e soprattutto al partner, le vostre fragilità. Si tratta di qualcosa di assolutamente naturale anche se vi scoccia.

Sagittario

L’opposizione della Luna in Gemelli vi porterà a tentennare un po’ troppo riguardo a una certa questione e questo potrebbe portarvi a perdere un’occasione importante. Non è da voi esitare così tanto ma evidentemente c’è qualcosa che vi trattiene e dovete capire perché.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 13 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ogni cosa da voi desiderata oggi si realizzerà, a patto che ci mettiate tutta la vostra passione e tutto il vostro entusiasmo. Marte si trova nel segno amico della Vergine e vi invita a esprimere i vostri sentimenti in maniera piena, spontanea e calorosa.

Acquario

L’ingresso della Luna nel segno amico dei Gemelli vi garantisce il successo, ma soltanto se supererete alcune trappole. Sul lavoro siete in grado di lavorare a molti progetti contemporaneamente, ma c’è un limite che nemmeno voi potete superare. In amore, attenzione alle parole al vento.

Pesci

La Luna in Gemelli e Marte in Vergine entrambi in aspetto dissonante al vostro segno quest’oggi vi faranno vedere i sorci verdi. Litigi furibondi con mamme, sorelle, amiche: tutto sommato non è un male che tiriate fuori, finalmente, anche quello che non va. È l’ora di parlare chiaro e di farsi valere.

Questo è l'oroscopo di oggi, 13 luglio.

