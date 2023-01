L’oroscopo di oggi: cosa dicono gli astri, da Ariete a Pesci

Sabato 14 gennaio, oroscopo del giorno: ecco quali saranno i segni più fortunati e quelli che, invece, avranno qualche problema da risolvere

Oroscopo di oggi, sabato 14 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Super indaffarati nel lavoro in questo momento, ma se la famiglia reclama la vostra presenza riuscite a conciliare gli impegni, accontentando tutti. L’amore è sotto l’ottima protezione di Venere. Migliora l’intesa con la persona amata. I single, i più giovani, gongolano.

Toro

Dopo la baraonda dei giorni precedenti, accogliete con piacere un attimo di pausa per riflettere e fare con tutta calma il punto della situazione. Alla luce degli errori commessi in passato, decidete di aggiustare la rotta perché non si ripetano.

Gemelli

Il trigono di Aria, disegnato dalla Luna, vi sarà utilissimo per mettere a frutto le vostre migliori qualità: si prevedono soddisfazioni personali e finanziarie. Se siete in cerca dell’anima gemella, guardatevi intorno. Se siete in coppia, tutto andrà esattamente come sperato.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il cielo odierno, per niente favorevole, interferisce sui vostri programmi. Anziché tirare fuori la suscettibilità, ascoltate la vocina che fa leva sul buonsenso. Se oggi raccoglierete meno del previsto, siate pazienti e aspettate che le cose prendano un’altra piega!

Leone

Tutto a vostro favore il cielo di oggi. Ogni vostra impresa sarà vincente. Splendido giorno per viaggiare, per dare il via ad una nuova storia d’amore, per organizzare una serata particolare e divertente con gli amici, oppure in intimità con la persona amata!

Vergine

Le idee fluiscono fantasiose e a getto continuo, ma riuscirete ad avere anche la concretezza necessaria per vagliarle attentamente e renderle realizzabili. Incontrerete una persona con la quale sarete liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro fascino è in netto aumento e questo vi permette, laddove sia necessario, di ottenere l’attenzione e l’appoggio di persone importanti. Fantasia e creatività saranno i vostri assi nella manica. Sul piano sentimentale l’agenda s’infittisce di impegni e di incontri.

Scorpione

Una giornata senza luci né ombre e quindi senza troppe emozioni, ma in fondo è quello che vi ci vuole per ricaricare le batterie e rilassarvi un po’. Se state vivendo una storia d’amore, non devono esserci segreti fra di voi, manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore.

Sagittario

Nettuno e Marte frenano sul nascere le vostre iniziative. Però è difficile mettervi ko: sembrate decisi a non farvi travolgere più di tanto! In serata, scegliete la compagnia degli amici per distrarvi e chissà che uno di questi non diventi qualcosa in più.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 14 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e, piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Le stelle oggi vi confondono e vi complicano la giornata; difficile riuscire a trovare un equilibrio.

Acquario

Se la giornata è una bellezza, buona parte del merito va alla Luna, in Bilancia, e allo sprint che immancabilmente essa vi infonde: potrete giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso abbiate qualche indecisione da dissipare. Viaggi, contatti importanti, divertimenti.

Pesci

Fidatevi di una vostra intuizione. Il vostro fiuto, infatti, sarà infallibile: saprete risolvere problemi difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione. Se siete innamorati allontanate le ombre e i sospetti che avvolgono il rapporto affettivo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay