Oroscopo del giorno del 16 novembre: previsioni segno per segno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, giovedì 16 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ci sarà una bella corrente di affetto fra i componenti della famiglia e il merito sarà vostro, trovando soluzioni che vanno bene a tutti: l’amicizia di una persona che vi sta a cuore vi sosterrà anche con riflessioni e confronti di opinione preziosi. Le coppie di vecchia data vedranno comparire all’orizzonte qualche tentazione di evasione. Single? Concedetevi qualche sfizio!

Toro

Luna e Marte vi rendono un filo affaticati e confusi. Nulla di più, pertanto non drammatizzate! Fidatevi una vostra intuizione, in questo momento sarà sicuramente l’arma migliore di cui possiate disporre per essere competitivi e vincenti. L’amore è appagante per molti di voi e il rapporto di coppia registra davvero sublimi. Single? Ci sono novità, arrivano nuove conquiste.

Gemelli

Con una Luna che si diverte a punzecchiarvi, il vostro umore andrà incontro ad alti e bassi; per fortuna i vostri amici vi verranno in aiuto. Se vi capitasse di maltrattare qualcuno cercate di rimediare. È il momento di rinnovare l’intesa con la persona amata, di gettare via vecchie e logore abitudini di coppia per inaugurare un modo diverso di stare insieme.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con Venere contraria, adoperate le parole con saggezza, per evitare polemiche inutili e di creare tensioni con persone suscettibili e permalose. La famiglia è un punto fermo nella vostra vita e siete consapevoli che potete contarci sempre e comunque. Rilassarsi e fare delle belle dormite può rappresentare un prezioso toccasana per la mente, il corpo e lo spirito.

Leone

Periodo movimentato in quanto a incontri, cene, programmi divertenti con gli amici più affiatati. L’amore promette di regalarvi momenti intensi e passionali! Se siete in coppia, vivrete un momento speciale; se invece avete il cuore libero e cercate l’anima gemella, non incontrerete nessuna difficoltà. Ottima la forma fisica: energia e fascino agevolano incontri e successo!

Vergine

Il cielo odierno genera una vera tempesta di emozioni che, riportando a galla il passato, vi fanno dimenticare la fase fortunata e positiva dei giorni scorsi… Se le cose non girano nel verso giusto, non affannatevi, fermatevi un momento: risparmierete le energie, limiterete i danni! Evitate le critiche, ogni motivo di tensione e scontro con il partner. Controllate l’alimentazione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con Mercurio e con la Luna in Sagittario, chiedete a un amico di condividere i progetti. Insieme centrerete un fortunato bersaglio! Darete il meglio di voi in una causa comune, con fiducia e comprensione, cose diventate merce rara. Siete protagonisti di una passione creatrice di turbolenze emotive stupende, anche se non facili da vivere. Non vi tirerete indietro.

Scorpione

Con Saturno e Plutone dalla vostra realizzerete dei veri e propri miracoli di efficienza, controllando magnificamente un po’ di nervosismo. La sicurezza in voi dipende in gran parte anche dal tipo e dalla quantità di progetti che avete in cantiere. Se qualcuno dovesse farvi l’occhiolino, sappiate che non vuole solo un’avventura. A voi decidere se accettare o meno!

Sagittario

La Luna nel segno sorride a Mercurio. Scaccerete la monotonia nel rapporto con il partner, con qualche piccola e piacevole provocazione! La vostra innata curiosità sarà stuzzicata da incontri e interessi che vi permetteranno di divertirvi e nello stesso tempo di migliorare la vostra conoscenza generale. Non si esclude l’acquisto di un elettrodomestico o di uno smartphone.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 16 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con Nettuno e Luna in posizione strategica, potete decidervi a prendere contatto con un’organizzazione umanitaria. Assecondate l’esigenza di non rimanere a coltivare solo il vostro orticello e di donare a chi ha meno di voi! Saprete lasciarvi andare con la persona del cuore. Siete, comunque, sicuri di avere bene in mente anche tutti i doveri relativi all’essere in coppia?

Acquario

Continua la fase favorevole. Fantasia, contentezza, voglia di divertirvi ed energia non vi fanno certo difetto! Dovrete solo prestare attenzione a quello che direte e a come lo direte, Mercurio vi guarda storto; sarebbe anche il caso di guidare con prudenza e limitare il numero delle sigarette. Venere amica vi scombussolerà facendovi incontrare una persona un po’ speciale.

Pesci

Che i problemi non finiscano mai è soltanto una vostra sensazione dovuta all’innato pessimismo, però in questo momento bisogna riconoscere che è proprio così, ma solo perché lo è per tutti. Verità nascoste o bugie potrebbero venire a galla proprio in questo giorno ed essere motivo di profonda amarezza per alcuni di voi. Ritagliatevi del tempo per il riposo e il relax.

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay