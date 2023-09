Oroscopo del 2 settembre: previsioni per il weekend, segno per segno

Sabato 2 settembre 2023: le previsioni per amore, lavoro, fortuna e benessere per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 2 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Tutto liscio e senza spigoli. Vi riappropriate di voi stessi, degli spazi infiniti di un sogno che, ogni giorno di più, è sempre più aderente alla realtà. Giornata di pausa, priva di grandi sollecitazioni astrali, adatta al riposo, alla riflessione. La vita da single è dura, ma la libertà è un bene prezioso a cui è difficile rinunciare? Un dilemma che solo il cuore potrà sciogliere.

Toro

Questo è il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita; è un buon giorno anche per uscire da situazioni insoddisfacenti o liberarvi definitivamente da rapporti professionali, amichevoli o affettivi, che non sentite più positivi per voi. Non fatevi mancare preziose parentesi di svago e di relax: studiate e attuate ritmi di vita più rilassanti e più calibrati alle vostre esigenze.

Gemelli

Per ottenere il successo sperato in campo professionale dovete puntare sull’entusiasmo che in questo momento non vi fa certo difetto e sulla simpatia che sapete suscitare negli altri: saranno le qualità che vi consentiranno di avere successo e di raddrizzare situazioni fino ad oggi traballanti. Vita di coppia romantica e piacevole. Incontri da non prendere sottogamba.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La giornata parte bene, con Luna e Giove favorevoli. Tutto gioca a favore di una vostra personale affermazione! Un’iniziativa che vi sta a cuore riceve consensi dall’ambiente professionale. La giornata sarà inoltre allietata da buone notizie e dalla visita inaspettata di un amico. Un’amicizia, per qualcuno, potrebbe trasformarsi in un qualcosa di più importante.

Leone

La Luna in Ariete lancia segnali interessanti: potete contare infatti su una configurazione planetaria briosa, intrigante che risolleva, diverte e sdrammatizza. Acquisti, conferenze e concerti da non perdere, per non mancare all’appuntamento con l’amore. La sfera professionale guadagna smalto e il trend economico è in netta ripresa. Contatti con persone straniere.

Vergine

Umore alle stelle, intuizione e lucidità al top. Se un quesito vi sta a cuore, troverete la risposta dentro di voi! L’intuito indirizza le azioni e realizza progetti importanti, sorretto peraltro da un’intraprendenza e da una fortuna mai visti prima. In questo clima esuberante e romantico che annuncia incontri fortunati e attrazioni fatali, l’eventuale solitudine ha i giorni contati.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata ad alta tensione: del resto, con la Luna in opposizione al segno, non potrebbe che essere così. La sfera più sollecitata e colpita dalla situazione poco favorevole è senz’altro quella emotiva. Non si escludono problemi in famiglia: se ci sono cose rimaste in sospeso cercate di chiarirle. L’unica possibilità per non litigare col partner è… tacere. Rilassatevi.

Scorpione

Giornata difficile: la bianca signora vi volta le spalle con un aspetto fastidioso per la vita familiare. Lasciate perdere le questioni di principio, per arrivare a una soluzione occorre cercare punti di contatto! Nel lavoro siete super impegnati con trattative che però vanno per le lunghe; le soddisfazioni comunque ci sono, anche se non nell’immediato. Rilassatevi, svagatevi.

Sagittario

Con La Luna in Ariete, la vita vi sorride sfacciatamente. Grande privilegiato è il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi offre l’occasione per una piacevole avventura. Sul lavoro potrete portare a termine con efficienza gli impegni assunti, non rimandate l’avvio di un progetto per timore di non esserne all’altezza.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 2 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dispaccio astrale inviato dai quadrati di Luna e Sole: mettete da parte il passato, i ricordi dolorosi e andate con entusiasmo verso il nuovo. Una persona che vi ha fatto molto soffrire ha la faccia tosta di ripresentarsi. Trattatela come si merita! Lo splendore della pelle dipende molto dall’alimentazione. Se mangiate male, l’incarnato diventa immediatamente opaco. Reagite!

Acquario

Alimentata da Venere in trigono, la Luna in Ariete non può farvi che bene: smussando gli spigoli, sposta l’attenzione su interessi di ampio respiro. Mollare la strada vecchia per la nuova, inseguendo facili entusiasmi, può riservarvi delusioni. Innamorati felici e ricambiati? Tirate fuori il sex-appeal e mostrate al partner le vostre performances, aiutano, eccome!

Pesci

Alcuni ostacoli si appianano e l’umore torna alto: sarete socievoli, brillanti, estroversi e carismatici. Con tanti astri a favore potrete contare su risultati professionali strepitosi, soprattutto se lavorate in squadra con altri e nei settori della pubblicità o della comunicazione. Un’affettuosa amicizia, per qualcuno, potrebbe trasformarsi in un sentimento più importante e profondo.

