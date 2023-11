Oroscopo del giorno del 21 novembre: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna nell'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, martedì 21 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ci vuole una pausa, siete nervosi, tirati, confusi e poco obiettivi: rischiate di apparire dispersivi, superficiali. In questo momento nulla vi attrae, nulla vi soddisfa. Riposatevi, svagatevi, allargate la cerchia delle vostre conoscenze; sarà un modo come un altro per ricaricarvi. Attenzioni ai colpi di fulmine, sono pericolosi…Se siete single, ma anche se siete stabilmente in coppia!

Toro

Non contate solo sulla fortuna, è vero che vi sorride in questo periodo, ma è sempre meglio anche presentarsi preparati agli appuntamenti con il destino! Il fronte lavorativo, soprattutto nel corso della mattina, vi metterà alle corde e vi costringerà a faticare più di quanto avevate in programma. Miglioreranno atmosfera e umore nel pomeriggio. Deliziose le proposte serali.

Gemelli

La benevolenza astrale vi regala equilibrio e tanto benessere interiore. Desiderate condividere la vostra serenità con la persona che amate: niente di più facile, quando si hanno interessi tanto affini. Una festa, una mostra o un concerto sono l’ideale! I single saranno investiti da un’autentica tempesta d’amore: molti di loro s’innamoreranno perdutamente. In coppia il feeling è buono.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi che la Luna è vostra alleata, staccate la spina dai problemi e cercate di rilassarvi, concedendovi momenti di piacere e divertimento. In amore, non lesinate gli slanci e vedrete che chi vi sfugge si lascerà conquistare dal vostro impeto. Vi divertirete, vi sentirete ancora più stimolati all’impegno e alla produttività. Serata da dedicare alla musica, magari a un concerto.

Leone

Di pianeti favorevoli che rispondono all’appello, purtroppo, c’è una penuria pressoché totale. E la cosa vi scoraggia non poco! Tra impegni quotidiani e tensioni in famiglia, la vostra giornata si rivela stressante e poco proficua. Se siete a corto di idee, lasciate il timone dell’iniziativa al partner: potrebbe essere un piacevole diversivo per vivacizzare il solito ménage.

Vergine

Un calo d’umore è prevedibile, con l’opposizione della Luna. Incertezze e dubbi in amore vi inquietano, rendendovi malinconici e diffidenti! Usate il buonsenso, non date corpo alle ombre: i vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. Una lunga passeggiata in mezzo alla natura vi aiuterà a riequilibrarvi e a scaricare lo stress accumulato durante la giornata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Svago, divertimento e amicizie sono gli ambiti che maggiormente beneficiano della benevolenza planetaria di cui gode il vostro segno. Ma in questa fase non c’è settore che non sia baciato da tanta generosità astrale. Vi sembra di sognare! Anche la relazione affettiva più scolorita e stanca riprende slancio. Estrosi ed effervescenti, restituite al ménage la vivacità dei primi tempi.

Scorpione

Siete giù di corda e piuttosto esitanti: colpa della Luna in quadratura che, pur viaggiando silenziosa, riesce comunque a confondervi. Non entrate in ansia e prendete la vita con un po’ di disinvoltura, senza farvi condizionare da falsi problemi! Dal pomeriggio l’atmosfera cambierà completamente: potrete realizzare un sogno che accarezzate da tempo, anche di tipo amoroso.

Sagittario

Non ci sono molti appigli per far sterzare la giornata nella direzione che voi desiderereste: i pianeti parlano un linguaggio poco favorevole. Un linguaggio fatto d’infiniti intoppi e numerose scocciature, soprattutto in ambito professionale. Riprendendo il partner a ogni mossa e a ogni parola, finirete con l’esasperarlo. Smettetela… se non volete scatenare un litigio!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 21 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Previsioni sempre più rosee agevolano gli incontri, gli scambi interpersonali, lo studio, il lavoro e l’amore: si prevedono belle opportunità per molti di voi. Approfittate di una proposta che vi permetterà di approfondire i vostri studi attraverso un viaggio o una nuova esperienza di vita: è un periodo di grande espansività che può sconfinare in nuovi, intensi, slanci amorosi.

Acquario

I pianeti interessati alle vostre sorti oggi sono tanti, con intenzioni tra loro contrastanti; ne risulta una giornata caotica e faticosa. A farne le spese di questa iperattività astrale è soprattutto il lavoro, con risultati insoddisfacenti: siete irritabili, confusi e pericolosamente inclini a fare dei vostri sogni un’improbabile realtà. Meglio rimandare tutto a dopo. Rilassatevi.

Pesci

Vi attende una giornata incentrata sulla quotidianità, che vi costringe a metter mano a una serie quasi infinita di piccole e noiose questioni. Per fortuna siete dotati di una buona dose di resistenza che oggi vi risulta un dono preziosissimo. Gli eccessi non fanno per voi e se a tavola esagerate, subito ne pagate lo scotto: per il fegato affaticato ci vuole un decotto al rosmarino.

Questo è l’oroscopo di oggi, 21 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay