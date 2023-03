Oroscopo del giorno, 22 marzo 2023: le previsioni e i segni fortunati secondo le Stelle

Ecco come trascorreranno la seconda giornata di primavera i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, mercoledì 22 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Una bella giornata da ricordare, con la Luna congiunta a Giove: sarete positivi e socievoli come non mai. Fate volare la vostra fantasia. Scoprirete delle affinità con persone che fino a poco fa non avevano suscitano in voi alcun interesse! Le coppie innamorate che veleggiano felici sull’onda di una grande passione potranno quindi contare su una serata eccellente.

Toro

Ora che fa comodo a voi, non potete pretendere l’impossibile. La persona amata ha dimostrato fin troppa pazienza, dovete riconoscerlo. Le parole non servono più: prendete il coraggio a due mani e dimostrate concretamente l’amore per il partner. Ricorrete alla meditazione per allentare le tensioni, vi aiuterà a trovare le appropriate soluzioni ai problemi che vi assillano.

Gemelli

Con Marte e Luna alleati, affronterete ciò che avete lasciato in sospeso. Sappiate però che il gioco si farà duro, non vi resta che tirare fuori le unghie e graffiare senza scusarvi. Alla fine chiarirete i malintesi e risolverete eventuali problemi! Mollate qualche “devo” per realizzare qualche “vorrei” e regalatevi, senza indugiare oltre, piacevoli momenti di riposo e divertimento.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La giornata si annuncia un po’ in salita… Qualcosa si inceppa nel lavoro, ma niente paura, la buona sorte vi assiste. Conviene, in ogni caso, tenere un profilo basso. Evitate ogni azzardo, riflettete e aggirate ogni ostacolo, è più saggio. In famiglia si discute: l’armonia di coppia vacilla e i figli sono più esigenti del solito. Rallentate i ritmi quotidiani. Non forzate con lo sport.

Leone

Giove amico vi vuole vincenti. Andate avanti sulla vostra strada con piglio deciso, sarete in grado di spianarla con nuovi successi. Riuscirete a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo, perché vedrete i problemi in una diversa prospettiva. La vita a due vi offre un’atmosfera di sicurezza e stabilità, ma non disdegnerete anche di certo qualche piccante novità.

Vergine

Cambiamenti in vista. Li invocavate da tempo, ma ora che è arrivato il momento, vi sentite intimoriti; riprendetevi e procedete con decisione. Opportunità nel lavoro. Vedrete ritornare un amico che avevate perso di vista. Siete accoppiati? Non mettete al centro solo i vostri bisogni: prestate più attenzione anche ai desideri del partner. Dimostrate il vostro amore!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sole, Luna e Giove sono tutti in opposizione e si rendono antipatici. Risultato: i vostri nervi, oggi, salteranno per un nonnulla. Un po’ di pace, di silenzio, di inattività vi aiuteranno a ristabilire un più duraturo equilibrio interiore! Non vi scoraggiate, le piccole rinunce, i sacrifici e la pazienza che dovete mettere ora in campo saranno largamente ripagati.

Scorpione

Evitate la competizione con la persona del cuore: alimentare quel conflitto, potrebbe procurarvi ferite difficilmente rimarginabili. È assurdo sfidarla per dimostrare in qualche modo che siete voi a sacrificarvi di più per il bene della coppia! Sul fronte professionale giocate la carta della simpatia: avrete modo di verificare come un sorriso, una battuta, diano frutti interessanti.

Sagittario

Finalmente potete voltare pagina su molti fronti! Uno scenario astrale completamente nuovo vi catapulta in un giorno decisamente positivo: sprizzerete energie da tutti i pori, l’umore risalirà al Polo Nord, l’intesa con la persona amata vi permetterà di camminare… tre metri sopra il cielo! Lavoro, carriera e libera professione vivono un momento eccezionale. Complimenti!

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 22 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata sotto tono: è il momento giusto per sistemare quel che non funziona nel lavoro. Avete energia da vendere e le idee chiare. Potete recuperare punti agli occhi di chi conta! Agite con prudenza, invece, se avete un’attività autonoma. Qualcuno pieno di mistero potrebbe fare breccia nel vostro cuore; riuscirà a sedurvi, stimolando in voi il gusto per l’avventura.

Acquario

La Luna in Ariete sarà al centro di diversi disegni planetari e voi vi sentirete a vostro agio, pieni di sprint, pimpanti come non mai. Sfruttate il momento! Troverete anche del tempo da dedicare agli amici di sempre e agli svaghi preferiti. In serata potrebbe nascere per caso, in situazioni inaspettate, una bella simpatia. E da questa fiorire poi… una vera e più profonda intesa.

Pesci

Lamentatevi se avete coraggio! Con il Novilunio nel vostro segno e il passaggio della Luna in Ariete, vi sentirete piacevolmente euforici e decisamente soddisfatti di come stanno andando le cose. Sul lavoro scalerete le vette del successo dimostrandovi imbattibili sia nell’organizzazione che nell’esecuzione dei compiti affidativi. La vita a due si anima e si colora.

Questo è l'oroscopo di oggi, 22 marzo.

