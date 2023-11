Oroscopo del giorno di giovedì 23 novembre 2023: ecco i segni più fortunati

Ecco cosa prevedono le Stelle per tutti i segni, da Ariete a Pesci: l'oroscopo del 23 novembre 2023.

Oroscopo di oggi, giovedì 23 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sarete un po’ più indecisi del solito, oggi, sul come trascorrere la giornata. Cercate di prendere le cose un po’ come vengono, senza crearvi eccessive aspettative, anche verso voi stessi, e vedrete che le cose scorreranno in maniera più fluida e armoniosa. In amore, vi sentirete ricchi di slanci e di entusiasmo, e sarete prontissimi a inondare il partner di baci e di attenzioni.

Toro

Anche oggi c’è una magnifica Luna che contribuisce a farvi lasciare alle spalle giornate caratterizzate da transiti astrologici veramente contraddittori. Ora l’autunno sembra avere conquistato morbidi e piacevolissimi colori. Via libera, quindi, ai programmi più piacevoli e divertenti per il week-end! Un’amicizia, per qualcuno, sta diventando qualcosa di molto più importante.

Gemelli

C’è un clima difficile da mettere a fuoco, come se da una fessura della finestra entrasse uno spiffero d’aria fredda o come se l’aria condizionata della mente non fosse regolata alla perfezione. Forse siete leggermente irrequieti, cosa che ogni tanto vi succede! Puntate tutto sulla serata, scandita da amici pronti a soccorrervi e da una Luna finalmente in aspetto favorevole.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vita di società sarà molto movimentata come voi desiderate, e feste e inviti non vi lasceranno tempo per il riposo. Se siete single, guardatevi bene attorno: forse la vostra anima gemella è nascosta proprio tra le persone che frequentate ogni giorno e aspetta solo di essere scoperta. Non si escludono incontri interessanti e inaspettati, tanto meno viaggi e vacanze.

Leone

Non lasciatevi prendere la mano dall’incertezza, dai timori di non farcela: sarebbe un errore imperdonabile. Analizzatevi, valutate le varie opportunità e riuscirete a trovare certamente la strada giusta, la forza per superare le piccole avversità del momento. Leverete la maschera a un bugiardo! State leggeri a tavola, non forzate con lo sport, tenete a freno la voglia di spendere

Vergine

Un Mercurio leggermente dispettoso innervosisce i nati della seconda decade, ma tutti gli altri vedono una leggera ripresa sia dell’umore che dell’atmosfera generale. Sarà facile trovare la giusta soluzione ai problemi di questi ultimi giorni, ricaricare le batteria della forma e dell’entusiasmo, dissotterrare l’ascia di guerra e fare pace con il partner. Prendete nota dei sogni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi vi accontentate di poco, se quel poco è semplice, naturale, pulito, limpido, sorridente. Prendetevi cura di voi stessi, del vostro aspetto, della vostra bellezza: con la Luna nel sesto Campo vi sarà più facile indulgere davanti allo specchio di quanto non facciate di solito. Nella vita di coppia ci sono parecchi punti da chiarire affinché la storia resti ai massimi livelli.

Scorpione

È il vostro momento, non lasciatevi quindi sfuggire questa splendida opportunità per realizzare e portare a termine ciò che vi preme maggiormente. I riflettori stellari sono puntati sul settore amoroso: basterà un nulla per ottenere quanto sperato o per avere al vostro fianco la persona che state corteggiando da tempo. Serata frizzante come una coppa di champagne.

Sagittario

Luna nel quarto Campo. Girano attorno a voi troppi folletti che si limitano a saltellare da un punto all’altro senza concludere niente. Lo show comincia a innervosirvi e anche se voi non siete aggressivi ad un certo punto potreste perdere davvero la pazienza. Certi ragionamenti vuoti e senza senso non vi incuriosiscono proprio! Cambia l’atmosfera nel tardo pomeriggio.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 23 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

For lovers. È una giornata per amanti veri, con Marte in aspetto sensuale. Il partner vi incorona come Re o Regina del suo cuore, anche se in altri momenti non vi vedeva come un essere facilmente governabile. Se avete deciso di prendere in mano libri per approfondire argomenti nuovi e affascinanti, siete nel giusto. Gite, viaggi. Visite a città d’arte o a musei.

Acquario

Migliorano forma fisica e umore, di molto. Astri favorevoli facilitano viaggi, nuovi contatti, iniziative con amici o attività culturali. Predispongono, inoltre, a svolte decisive nella sfera affettiva, e se siete indecisi tra un’amicizia o un amore, l’intraprendenza di qualcuno chiarirà ogni vostro dubbio. Balli, musica, spettacoli, sport o gente simpatica animeranno la serata.

Pesci

L’intuito, vostro fiore all’occhiello, sarà la vostra migliore guida per districarvi abilmente in una faccenda, forse familiare, che desta qualche preoccupazione. Il giorno è favorevole all’inizio di un progetto, a patto che organizziate bene ogni dettaglio. Dinamici e pieni d’entusiasmo, siete in perfetta forma per una serata elettrizzante, persino al di fuori delle vostre regole…

