Oroscopo del 24 febbraio, ecco i segni fortunati del venerdì

Leggi l'oroscopo del giorno per scoprire come passeranno il 24 febbraio i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 24 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi sentirete bene, contenti e in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo giorno porta, infatti, sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d’amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l’animo di soddisfazione!

Toro

Una giornata al riparo dallo stress è quello che vi occorre per ricaricarvi di buone energie, magari preparando qualche gustoso manicaretto per la cena. Sfogate la vostra creatività dietro ai fornelli, oggi che non potete farlo dietro la scrivania dell’ufficio. Un po’ di relax ci vuole!

Gemelli

La Luna armonica sostiene i programmi di svago, permettendovi di rilassarvi e di dedicare finalmente tempo alle vostre attività preferite. Se dovete viaggiare, partite fiduciosi, trascorrerete ore deliziose con le persone a voi care.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro umore oggi non sarà dei migliori, a causa di alcuni transiti negativi: apparite dubbiosi, esitate più del solito e avete paura di commettere passi falsi. Le cose non girano bene, ma non mancano le possibilità per mettere a segno qualche colpo positivo.

Leone

Vi occuperete di qualcosa d’interessante che si rivelerà anche essere un eccellente mezzo di evasione dalla routine. Una splendida volta celeste porterà momenti magici con la persona amata, se siete in coppia, e una lieta sorpresa se siete single, che potrà riservarvi un viaggio.

Vergine

Oggi occupatevi dei progetti che vi stanno a cuore, tenendo comunque presente l’esperienza passata in modo di non ripetere gli stessi errori. Una dibattuta questione di eredità o spartizione di denaro potrebbe arrivare a una definitiva soluzione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata sotto tono. Avvertite la tensione di un giorno caotico e con imprevisti non sempre graditi! Nel rapporto di coppia non vi sentite abbastanza amati e, quindi, potreste assediare il partner con pressanti richieste di rassicurazione fino ad innescare tensioni.

Scorpione

Grazie a un cielo favorevole, anche da situazioni anomale saprete trarre vantaggi, quindi non preoccupatevi se qualche piccolo inconveniente intralcerà il vostro cammino. Splendida giornata per l’amore, per le coppie felici, per i più giovani predisposti a colpi di fulmine.

Sagittario

Grazie alla luce diffusa, oggi, della Luna in Ariete, tirate fuori dal cilindro il vostro carattere migliore e, in mezzo agli altri, saprete fungere da catalizzatore. Nel campo dei sentimenti potete senz’altro fare grandi cose con l’appoggio degli astri.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 24 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in Ariete vi getta addosso un umore che vira al grigio: l’ambiente è surriscaldato da gelosie e malumori da allontanare con decisione. Senza motivo tornano a galla timori e ansie che pensavate ormai superati: parlatene con un amico fidato.

Acquario

La Luna v’illumina, e un sogno che tenete nel cassetto da tempo, si realizzerà quando meno ve lo aspettate. In campo sentimentale potrete finalmente prendere le redini di un rapporto che, nei giorni scorsi, ha causato inquietudine, qualche momento d’incertezza.

Pesci

Il classico lampo di genio vi farà risolvere all’ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata. Fatti, avvenimenti e momenti di grande gioia e di passione vi legheranno ulteriormente alla persona amata.

