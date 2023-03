Oroscopo del giorno, 24 marzo 2023: ecco i segni più fortunati

Soldi, amore, fortuna, lavoro e altro: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, venerdì 24 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

State facendo un ottimo lavoro per conquistarvi il vostro posto al sole, lasciate pure che i vostri pensieri corrano lontano e tingano di azzurro tutto il vostro orizzonte; essere positivi aiuta a vincere! Cercate però di non perdere di vista il resto: casa, famiglia, amore, salute! Godrete della stima incondizionata di molte persone, vi amano e vi stimano, e ve lo siete meritato.

Toro

La Luna nel segno, in perfetta sintonia con Saturno e Nettuno, farà tutto il possibile per farvi ottenere con facilità quello che più desiderate: saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto intricate. In ambito affettivo, una buona comunicativa vi permetterà di approfondire, ampliare e migliorare l’intesa con la persona del cuore. Vi sembrerà di sognare!

Gemelli

Un leggero malessere o un semplice calo di tono, vi indurranno a riposare di più sottraendovi così ad alcuni programmi per la giornata non particolarmente interessanti. Nel complesso starete bene, ma avrete molto da fare. Volete ottenere il massimo dalla persona amata? Puntate sul romanticismo e organizzate una serata diversa dal solito, sorprendente, stupefacente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi le vostre energie si moltiplicano. Potete contare su una maggiore capacità di persuasione: vi è facile sedurre clienti e collaboratori, e trasformarli in alleati. Siete soli? Con Venere in aspetto amico siete pronti a innamorarvi perdutamente. Siete stabilmente in coppia? Allora potrete offrire al partner vero affetto e un umore allegro.

Leone

Che dire di questa giornata? Di limitare le spese, guidare con prudenza, osservare il codice della strada, evitare sforzi fisici eccessivi e dedicare un numero adeguato di ore al sonno. Il vostro fascino se ne avvantaggerà e conoscerà indici di gradimento senza precedenti! Aria di rinnovamento per ciò che riguarda i rapporti che diventeranno ancora più profondi e sinceri.

Vergine

Per godervi la giornata, oggi mettete a punto il viaggio che desiderate da tempo: concordate le date con gli amici e sfogliate i dépliant. Metterlo in pratica, ma anche organizzarlo, vi metterà in condizione di vivere esperienze interessanti! Se siete single, Venere finalmente in posizione amica favorirà una svolta decisiva nella vostra vita sentimentale. Drizzate le antenne.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non vi sono seri pericoli e potete affrontare le novità fidandovi che tutto andrà bene. Mettete, comunque, ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Certi progetti, al momento, vanno abbandonati; eviterete così delusioni, sprechi di energia e di denaro! Dedicate del tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago e di divertimento.

Scorpione

La giornata potrebbe rivelarsi poco divertente, visto che la Luna vi gira completamente le spalle. Se non volete farvi rimproverare da nessuno, soprattutto dalla persona che più vi piace, dovete essere meno nervosi e indolenti, e proporre qualcosa di piacevole da fare. Non forzate le situazioni e non lasciatevi trascinare dalla voglia di esagerare, specie a tavola.

Sagittario

Amici del Sagittario, alcuni pianeti che si rilevano importanti nel settore del lavoro lasciano presagire un’agenda fitta d’appuntamenti e ore di straordinario con felici riscontri anche dal punto di vista economico. Inoltre riprende quota il rapporto di coppia, per merito di un’intesa di coppia più vivace e più entusiasmante.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 24 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cielo assolutamente fantastico per voi amici del Capricorno! Vi aspetta una giornata eccellente dal punto di vista professionale. Potrete vedere il lato positivo di ogni situazione e questo vi invoglierà a sviluppare e ampliare iniziative di successo. Grazie a Venere amica, alla persona amata darete il meglio di voi, e i risultati si vedranno.

Acquario

Ansie e preoccupazioni rendono poco distesa l’atmosfera di questo giorno festivo. Del resto la Luna in Toro vi contrasta e certo non facilita la soluzione di certi problemi familiari e i rapporti, a cominciare da quelli sentimentali. Mostratevi elastici e comprensivi, non siate troppo esigenti e cercate di avere pazienza. Migliorerà la situazione nel corso della serata.

Pesci

Intuito e creatività verranno in vostro aiuto per risolvere in modo nuovo molti problemi, mentre manovrando con intelligenza e avvalendovi degli aiuti offerti dal caso, potrete dare il via a progetti ambiziosi, a cambiamenti e a miglioramenti. Parliamo di tempo libero: per voi vacanza è sinonimo in genere di relax, ma in questo giorno, coltiverete hobby e passatempi culturali.

Fonte immagine: Quique da Pixabay