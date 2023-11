Oroscopo del giorno di venerdì 24 novembre: ecco i segni fortunati

Le previsioni dell'oroscopo del giorno: ecco come andrà la giornata per i vari segni secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 24 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata a cinque stelle per l’Ariete. Con la complicità della Luna, qualche occasione fortunata vi capiterà di sicuro. Un senso di benessere fisico e morale vi permetterà di ascoltare la voce del cuore, libero da condizionamenti egoistici e rancori per potervi così godere ogni forma di piacere e trarre beneficio dalla serenità interiore. Insomma, l’amore sarà fonte di serenità!

Toro

Per vincere la noia di queste giornate non aspettate l’aiuto dei pianeti, ma escogitate voi un modo per procurarvi qualche piccola emozione. Non serve pensare in grande: prendete il partner per mano e concedetevi una passeggiata sotto le stelle. Se una terapia tarda a dare i suoi frutti, forse è perché la cura ha bisogno di essere perfezionata. Interpellate il medico.

Gemelli

Le carte astrali a vostro favore non sono molte, ma non perdetevi d’animo; se giocate con metodo e furbizia, saranno sufficienti. L’unica accortezza che dovete osservare è quella di parlare il meno possibile, oggi siete poco diplomatici. Non fidatevi di chi vi promette mari e monti, anche se a voi piacerebbe molto crederci. Volate basso e puntate al sodo: non rimarrete delusi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Attenti agli obiettivi che vi ponete, fate in modo che siano raggiungibili, se volete garanzie di successo. La fortuna, in ogni caso, avrà un occhio di riguardo nei vostri confronti. Qualche volta è meglio non chiedere, far finta di non vedere; succede infatti che certe situazioni si risolvano da sole e il senno di poi insegna che un qualsiasi intervento sarebbe stato intempestivo.

Leone

Giorno fortunato con prospettive di eventi interessanti: ideale per viaggiare, fare visita a persone che non vedete da tempo, migliorare l’andamento della vita di società, delle amicizie. Sotto l’ala protettiva di Mercurio avete la lucidità mentale, la disponibilità, la sensibilità necessaria per rafforzare carattere di base e modo di fare. Single? Non rifiutate un invito last minute.

Vergine

Le idee sono confuse e la capacità di reagire agli imprevisti scarsa. Mettete insieme questi due ingredienti e, inevitabilmente, la frittata è fatta! Ma non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Rifugiarsi nell’immobilismo non serve a niente. L’alimentazione in questo periodo non è molto equilibrata, ma per fortuna potete contare su un metabolismo molto attivo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna, in transito nel segno opposto al vostro, lancia il guanto di sfida e fa di tutto per rendervi la strada tortuosa. L’inventiva per superare i numerosi intoppi non vi manca, ma le soluzioni oggi sono poco realistiche. Sole, Mercurio e Saturno sono in buona sintonia con le vostre speranze e sono decisi a regalarvi momenti spensierati. E, se lo desiderate, anche l’amore!

Scorpione

Avrete il soccorso della fantasia per comunicare con chi vi circonda: forse non sarete troppo convincenti, ma sicuramente riscuoterete simpatia. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia e, quando serve, affidatevi all’intuito! Luna e Venere vi consigliano di dedicare una buona parte del tempo libero al relax e al riposo. Rallentate i ritmi, non forzate con lo sport.

Sagittario

La parola d’ordine è: dare libero sfogo all’immaginazione. Con la protezione del feeling che oggi lega la Luna al vostro segno, non correte alcun rischio. Per una volta, i voli pindarici trovano una corrispondenza con la realtà. Avrete la vostra rivincita! La vivacità di questo giorno non potrà non dare frutti succosi anche in amore. Fascino alle stelle, energie sessuali eccellenti!

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 24 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’aspetto negativo della Luna è minaccioso, ma non riesce a mettervi alle corde: di certo non siete i tipi che si lasciano sconfiggere facilmente. Sfoderando il vostro proverbiale senso pratico, riuscirete ad avere la situazione sotto controllo! Per mantenere in equilibrio il rapporto di coppia cercate di evitare la routine e di trovare nuove cose dare fare insieme al partner.

Acquario

Siete davvero popolari grazie al senso dello spirito che portate in ogni ambiente, siete particolarmente creativi, pronti a sfornare programmi di ogni genere per il weekend. Movimentato il settore affettivo: qualcuno vi sfida sul terreno della seduzione, e voi non chiedete di meglio. La battaglia sarà piacevolissima e l’esito finale, ovviamente scontato! Doni. Sorprese.

Pesci

Non abbiate dubbi sui vostri progetti lasciati nei cassetti, presto diventeranno realtà, perché siete al centro dell’attenzione stellare: siete vitali, in questo momento avete fortuna e gli amici sono a vostra completa disposizione. Un po’ di stanchezza e qualche imprevisto con Mercurio e Marte che non sono dalla vostra parte. Tenete gli occhi ben aperti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 24 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay