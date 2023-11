Oroscopo del giorno di sabato 25 novembre: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo di sabato 25 novembre 2023: ecco cosa dicono le Stelle, segno per segno.

Oroscopo di oggi, sabato 25 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’ottimismo e la buona volontà hanno la meglio nel lavoro e negli affari, rendendovi facile un compito che ad altri sembrava difficile. Riuscirete a sfuggire alla noia della routine, seguendo l’idea estrosa di alcuni colleghi che si riveleranno molto creativi e simpatici. Buone notizie anche nella sfera privata. La fortuna in amore è vostra: i single si buttino pure nelle conquiste.

Toro

Luna, Plutone e Giove vi rendono istintivi e grintosi al punto giusto, per mettere a segno dei buoni colpi sia negli affari che nel privato. Soprattutto nel pomeriggio, momento in cui la Luna sbarcherà nel vostro segno! Con coraggio riuscirete a dare alle cose l’indirizzo che più vi sta a cuore. In vista anche un aiuto insperato. La salute vi sta mandando segnali da non ignorare.

Gemelli

Avete molti sogni da realizzare. I sogni sono belli, ma non dimenticate di rimanere con i piedi per terra e porvi traguardi raggiungibili: Saturno è un maestro molto severo, potrebbe costringervi a ridimensionarvi. Un aiuto inatteso vi consentirà di risolvere una faccenda che vi ha dato del filo da torcere. Con gli amici vi divertite. In amore fate conquiste, in coppia siete felici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Colpa di Venere e della Luna, tutti in aspetto ostile, se sarete intrattabili. Cercate di tenere sotto controllo l’irritabilità. Imponetevi una linea di condotta più equilibrata, più consona alle vostre contingenze. Controllatevi! Non vi cacciate in situazioni affettive poco chiare, andreste a finire dentro a un mulinello di complicazioni dal quale sarebbe poi difficile uscire.

Leone

Difenderete i vostri punti di vista, con lucidità, tenacia ed efficacia. Nessuno vi resisterà! Non sarete offensivi, né provocatori e vi guadagnerete il rispetto anche di chi la pensa diversamente da voi. I buoni affari conclusi vi faranno guadagnare i complimenti da parte dei capi. Si prevede anche un apprezzabile vantaggio economico. Inviti per alcuni, viaggi per altri.

Vergine

La prima parte della giornata sarà un po’ stressante: allontanatevi da chi vi appesantisce con continue lamentele. Aprite il vostro cuore a una persona cara, che saprà consigliarvi al meglio senza giudicarvi. Gli astri vi spronano a dimostrare qualità e risorse: mettendoli in gioco riuscirete a ottenere i riconoscimenti che meritate! Serata incantevole per i nati ad agosto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le vostre antenne capteranno intorno a voi vibrazioni caotiche, a tratti di sfida e competizione, raramente di empatia e tenerezza. State vivendo un momento in cui avrete la possibilità di vedere la realtà così com’è. Approfittatene per fare chiarezza! Single? Con Mercurio complice, saprete sfruttare una parlantina furba e maliziosa, che potenzierà notevolmente il vostro fascino.

Scorpione

Oltre a non trascurare salute e fisico, fate uno sforzo di comprensione verso chi vi ci circonda: risolverete non pochi problemi. Il lavoro quotidiano, in questo momento, assorbe tutta la vostra attenzione, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Optate per il divano, per la tv, per una serata casalinga, se siete Scorpione nati alla fine di ottobre. State leggeri a tavola.

Sagittario

Un contrattempo si risolverà in un modo migliore di quanto avreste osato sperare, grazie alla giornata positiva. Dovrete, però, fare più attenzione a non prendere troppo di petto certe situazioni: le stelle vi vogliono più diplomatici e con le idee più chiare circa le scelte da fare. Attenzione alle uscite di denaro, potrebbero essere eccessive rispetto alle entrate.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 25 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Per forza che oggi siete così nervosi e irritabili, la Luna in Ariete ce la metterà tutta per farvi sentire demotivati e farvi perdere mordente. Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete. L’umore potrebbe risentirne! Coltivate i vostri hobby: i momenti di relax, anche brevi, servono a star meglio. Migliora la situazione nel corso della serata.

Acquario

Le stelle propongono diverse opportunità da cogliere al volo. Sotto il profilo professionale la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega. Potrete viaggiare, vivere intense situazioni in luoghi ricchi di fascino. Con la persona amata, potrete vivere momenti di grande passione e condividere nuovi interessi.

Pesci

Non si può dire che il periodo sia indulgente nei confronti delle vostre tasche, anzi qualche volta vi verrà il legittimo sospetto che le medesime siano bucate. Il fatto è che Mercurio e Marte sono dissonanti, e oltre alle spese per la casa e la famiglia, va ad aggiungerne altre che non avevate previsto. Attenzione quindi, al denaro.

