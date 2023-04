L’oroscopo del giorno del 4 aprile: le previsioni per tutti i segni

Ecco come i segni zodiacali trascorreranno la giornata del 4 aprile secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 4 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Potrebbe essere un momento importante sotto il profilo lavorativo, con Mercurio, Venere e Luna oggi nell’elemento Terra. Molte situazioni volgeranno a vostro favore, soprattutto da un punto di vista economico. Però, non forzate i ritmi, non pretendete l’impossibile dal vostro fisico. Buona l’intesa con la persona amata, grazie alla vostra dedizione alla famiglia, al vostro affetto.

Toro

Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La Fortuna è completamente dalla vostra parte, e sarebbe un vero peccato non darsi da fare per sfruttarla, specie nelle questioni professionali. E l’amore? Luna e Venere vi garantiscono il giusto amalgama tra sentimento e desiderio. Avete successo a un party con ospiti di riguardo.

Gemelli

Non è questo il momento di intestardirsi a ottenere determinati risultati, potrete ritrovarvi di fronte a ostacoli che non avete previsto e alla fine il bottino ottenuto potrebbe essere molto più magro di quanto speravate. In campo amoroso potreste sentirvi strani. Non riuscite a chiarirvi le idee e sentimenti, vi sentite presi da improvvisi de desideri di evasione o di solitudine.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Questo martedì offre alla maggior parte di voi una giornata intensa sotto il profilo della socialità, con la Luna in transito nel vostro terzo campo: il giro dell’amicizia sarà intenso e le occasione di incontro si moltiplicheranno come ben incanto. Idee chiare e rapidità nel prendere le decisioni saranno le carte vincenti da giocare al lavoro. Una favola l’intesa con la persona amata.

Leone

Riflettori stellari puntati sul secondo campo, la banca dello zodiaco. Ringraziate la Luna, in questo settore, che amoreggia con Venere. Molti di voi riceveranno proposte, e offerte interessanti sotto il profilo finanziario, cosa che non guasta. Giorno ideale anche per consolidare la vostra sfera sentimentale: puntate su semplici gesti romantici, sorprendete il partner con un regalo.

Vergine

Con il cielo che vi ritrovate, fantastico, tirate fuori la grinta, mostrate i muscoli. Insomma, fate vedere quanto valete, senza timori reverenziali … per nulla e nessuno! Il cielo vi indica la strada corretta per migliorare la vostra attuale posizione lavorativa e renderla stabile nel tempo. In amore avete voglia di gratificazioni, di divertimento, più che di impegno e di routine.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Progetti e risorse non vanno d’accordo. Inutile insistere con l’ostinazione, i vostri progetti sono belli e interessanti, ma con risorse a disposizione insufficienti: rassegnatevi ad attendere. Per vostra fortuna la pazienza non vi manca, con Saturno nel sesto campo avrete modo di riflettere, magari limare il piano iniziale. Lo stomaco, delicato, reclama cautela a tavola.

Scorpione

Martedì Ni per il segno dello Scorpione, con la Luna amica in Vergine e Mercurio e Venere in posizione dissonante. In altre parole le amicizie saranno motivo di novità, di sorprese e anche di aiuti. Un buon suggerimento, ad esempio, potrebbe tornarvi utile al lavoro, se qualcosa vi preoccupa. Procede bene, invece, nel modo desiderato, l’intesa con la persona amata.

Sagittario

Il nodo cruciale del giorno sarà la voglia di avere: più soldi, più attenzioni, più amore, più ghiottonerie a tavola. Rimanete con i piedi per terra e raggiungerete buoni risultati! Niente male le prospettive professionali per il vostro segno, organizzate meglio il quotidiano però. In campo amoroso godetevi queste giornate di calma, ma non buttate la polvere sotto il tappeto.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 4 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cielo delle grandi occasioni per il Capricorno, favorito da ben tre pianeti in transito in segni di Terra come il vostro. Marte in opposizione crea problemi ai Capricorno nati a dicembre. risultati interessanti dal punto di vista professionale ci potranno essere per chi svolge un’attività professionale indipendente. Con la persona amata state bene, siete sulla stessa lunghezza d’onda.

Acquario

Luna contraria in Toro che non vi disturba. Sole e Giove sono benevoli e vogliono donarvi buona volontà, pensiero positivo e benessere generale. Lasciatevi perciò trasportare dai sentimenti sinceri che ridanno linfa alla vita. In ogni circostanza ricordate che l’istinto è il potente mezzo per esprimere la volontà di amare e di rendere felici le persone vicine. Serata in famiglia.

Pesci

Luna opposta in Vergine? Contrariamente ad altri passaggi del genere, oggi vene fate un baffo. Seguite il suo consiglio: socializzate, allargate la cerchia delle vostre amicizie, mettetevi in società con qualcuno, calatevi nei panni degli altri per comprendere le loro necessità e i loro desideri. In coppia incontrate pochi problemi, l’eros volta alto. La vita intima scotta.

