Oroscopo di oggi, 10 febbraio: previsioni da Ariete a Pesci

Oroscopo di oggi, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, venerdì 10 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le vostre occhiaie cominciano a farvi sembrare un panda, è il momento che pensiate a prendervi veramente cura della vostra salute. Siate caute nelle spese e negli investimenti se appartenete alla prima decade.

Toro

In amore le vostre eccessive richieste di rassicurazioni potranno irritare facilmente la persona amata.

Qualcuno vi vorrà contraddire a tutti i costi, ma la vostra sicurezza non sarà intaccata perchè sapete di avere ragione.

Gemelli

Questa sarà una giornata divertente per voi, dovrete solo lasciarvi andare a scherzi e giochi senza paura di infantilizzarvi troppo. Chi vuol essere protagonista di narrazioni amorose appassionanti, non stia in un angolo ad aspettare con sciocche, superate timidezze: si muova invece con lucida determinazione, raggiungendo il traguardo senza perder tempo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Cercate di evitare le persone che non vi dicono nulla, poichè potranno solo farvi perdere tempo prezioso che potreste utilizzare in cento altri modi.

Se dovete prestare dei soldi ad un conoscente, prima chiedete a cosa servono, non pensate subito che si trovi in difficoltà , magari gli servono per pagare le rate della sua porsche nuova.

Leone

In amore sarete scontrose e poco disponibili al dialogo.

Se ci pensate, anche voi qualche volta costringete gli altri ad assecondarvi, quindi non fate troppe storie se oggi toccherà a voi cedere.

Vergine

Oggi dovreste prestare più attenzione del solito alle parole che una persona vi rivolgerà, per ottenere la vostra comprensione.

Per la terza decade è chiaro: sia sul piano sociale, che su quello passional-sentimentale, non ci si deve attendere più che tanto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete affascinanti e intraprendenti, e nessuno sfuggirà alle vostre attenzioni.

Il vostro fascino raggiungerà livelli elevatissimi e potrete approfittarne per conquistare le prede più ambite.

Scorpione

Piccole tensioni in amore.

E’ il momento di perdonare il vostro partner per le sue parole. Purtroppo, non sempre è possibile dire le cose senza provocare ferite.

Sagittario

Giornata difficile per l’amore: decisioni sbagliate, tensioni e possibili sospetti di infedeltà. Chi è single rimarrà tale.

Lasciate perdere le questioni d’ amore insolute, non ne vale la pena andare ancora dietro ad un sogno.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 10 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra impetuosità a volte può essere fuori luogo.

E’ importante in questo periodo tenere il riserbo su alcune questioni, non perché non possiate rivelarle , ma più per scaramanzia, per non fare brutte figure nel caso in cui non andassero in porto determinati affari.

Acquario

La vostra personalità potrebbe permettervi di fare grandi passi da gigante con una persona che vi piace.

Siete molto affascinanti già da soli, senza esagerare e ostentare nulla, quindi non spingetevi oltre un certo punto.

Pesci

Oggi il vostro fisico, il vostro lato sentimentale e quello razionale sono in perfetta sincronia, facendo in modo che questo sia il giorno perfetto per iniziare una attività fisica.

La voglia di andare a caccia di nuove conquiste si estenderà al campo sentimentale e potrete catturare prede assai interessanti.

Fonte immagine: Quique da Pixabay