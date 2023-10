Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 8 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 8 ottobre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 8 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ottimo giorno. Le stelle capitanate dalla Luna in Leone, esaltano l’espansione, portano fortuna, sensibilità e voglia di realizzare grandi progetti affettivi, creano situazioni promettenti per tutti. La vita di coppia è complice di momenti gratificanti e di inediti piaceri fisici. I single del segno possono realizzare i loro sogni, diventando i protagonisti di una nuova storia d’amore.

Toro

Non dovrete lasciarvi prendere dalla distrazione o dalla mancanza di concentrazione, potreste scivolare sulla classica buccia di banana e incorrere in un errore che non sarà grave ma che potrebbe mortificarvi non poco e questo sarebbe un duro colpo per il vostro orgoglio. Tenete, quindi, i piedi ben piantati a terra, non lasciate nulla al caso. Ritagliatevi del tempo per voi stessi.

Gemelli

Una giornata piuttosto tranquilla, con il sestile della Luna in Leone a fare da paciere qualora si presentasse qualche piccola controversia. Se infonderete in chi vi è vicino la vostra stessa serenità, le cose andranno di bene in meglio. L’incontro fortuito con una persona di cui, in gran segreto, anni fa eravate profondamente innamorati, genera sentimenti contrastanti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’istinto e il ragionamento non sono mai completamente inconciliabili: sta a voi impegnarvi e cercare il modo di farli andare a braccetto. Fidarvi delle vostre intuizioni vi permette di avere una visione delle cose sicuramente più completa. La necessità di trovare stabilità affettiva, di costruirvi un nido di pace e serenità, potrebbe spingervi a domandare di più al partner.

Leone

La Luna nel vostro segno dà una spinta ai progetti, caricandoli di nuova energia qualora ci fossero interferenze da parte di chi lavora con voi. Forse è il caso di dare una strigliata all’ambiente, mettendo in campo le vostre migliori motivazioni. Avevate fatto un bel programmino, ma il partner potrebbe stravolgerlo piacevolmente regalandovi qualcosa di addirittura migliore!

Vergine

Stanchezza e pigrizia reclamano a gran voce un gran bisogno di riposo; però non commettete l’errore di isolarvi dal resto del mondo… soltanto perché vi sentite un po’ fuori fase. E’ importante, invece, reagire per evitare di scivolare in stati d’animo un po’ cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche momenti piacevoli con il partner e con gli amici.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata propizia alle nuove iniziative, ai progetti ambiziosi e ai cambiamenti che portano vantaggio a chi è disposto a rimboccarsi le maniche, a sostenere qualche fatica in più. L’aiuto di un amico si rivelerà determinante per chi è in attesa di un lavoro, di uno sbocco. Gli spostamenti e i viaggi saranno forieri di nuovi incontri utili sia nella professione che nella vita privata.

Scorpione

Il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per attutire o risolvere contrasti con chi vi circonda e riportare l’armonia. Ci sono deliziose novità all’orizzonte, ma siate pazienti; lasciate che il tempo faccia il suo corso. Se si parla d’amore, avete voglia di tante coccole. Se non arrivano spontaneamente, non mettete il muso e non siate sospettosi, ma chiedete: nulla vi sarà negato.

Sagittario

La giornata potrebbe riservarvi una bella sorpresa; tenete quindi gli occhi bene aperti, per non lasciarvela sfuggire. Accanto a voi, c’è qualcuno che ha bisogno d’aiuto, ma non osa chiedervelo: mostratevi sensibili e disponibili. Avvertite un po’ stanchezza, un calo d’energia? Non preoccupatevi: dipende solo dal vostro attivismo, a volte eccessivo! Rilassate corpo e mente.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 8 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

È ora di rinnovarsi. Sperimentate nuove tattiche, dato che quelle usate fino ad ora sembrano non essere più così funzionali come un tempo. Gli avversari, probabilmente, hanno fatto tesoro dell’esperienza e adottato le giuste contromisure. I discorsi impegnati che vorrebbero dare nuova vita al rapporto di coppia devono essere spontanei: se fingete, il partner se ne accorge.

Acquario

Le ostilità della Luna e di Venere sono pesanti, poiché vi rendono nervosi, diffidenti verso le novità e poco disposti ad ascoltare le persone vicine. Converrà tenere un profilo basso, essere delicati nei rapporti con il prossimo ed usare cautela quando firmate qualcosa. La serata va curata nei dettagli: rendete suggestivo il luogo dell’incontro, soddisfate ogni richiesta del partner.

Pesci

La giornata di oggi sarà scorrevole, anche se potrebbero esserci alcuni momenti di fiacca in cui sarete stranamente taciturni. L’assenza di stimoli vi renderà pensierosi, ma in quanto a concretezza non sarete secondi a nessuno. Le emozioni somigliano ad ondate, e in questo momento il mare è piatto come una tavola; voi, però, non sapete accontentarvi della tranquillità.