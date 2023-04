Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 9 aprile 2023

Oroscopo di oggi, domenica 9 aprile 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 9 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La domenica inizia davvero molto bene per il segno dell’Ariete: oltre alla Pasqua, potete festeggiare il transito della Luna nel segno del Sagittario. La vita amorosa è al centro della vostra attenzione! L’intesa e la passione promettono ottimi momenti a chi è stabilmente in coppia. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, impegnatevi: le buone prospettive ci sono!

Toro

Un po’ di shopping sembra inevitabile, in vacanza, per comprarvi qualcosa di trendy, di carino da indossare. Con gli amici qualche programmino l’avete già, perciò mettetevi in ghingheri. Evitate però le spese eccessive: dovete cominciare a risparmiare, in vista di un obiettivo importante! La vita di coppia storica vive un dolce momento, i nuovi love affairs buttano bene.

Gemelli

Pasqua scandita dalla Luna opposta al segno. Difficoltà d’intesa con il coniuge, in primo luogo, ma nascono contrasti anche con gli amici e le persone che vi girano intorno. Mettetela pure come vi pare, ma oggi non si può evitare un po’ di agitazione. Tirate fuori l’umorismo, e forse il litigio si trasforma in una risata. Migliorano umore e atmosfera astrale nel corso della serata.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Quale che sia il problema, tirate fuori la grinta e datevi da fare. La vita è adesso, non è certo questo il momento di dormire, sognare… La fortuna è segnata nel vostro cielo: agevola gite, viaggi, vacanze, progetti anche molto ambiziosi. Probabili situazioni inaspettate nel rapporto di coppia; più avrete le idee su cosa desiderate raggiungere, meglio saprete come reagire.

Leone

Luna in transito in un segno amico. Molti dei vostri sogni sono in attesa di realizzazione, questo è un giorno che vi aiuta a realizzarli, a fare dei passi avanti… Comunicativa e simpatia non vi mancheranno e neppure la voglia di stare in mezzo agli altri: la vita sociale sarà intensa e, soprattutto, piacevole! I single del segno scalano la hit dell’amore, nelle unioni data si dibatte.

Vergine

Luna storta proprio il giorno di Pasqua. Conviene tirare il freno a mano, mette alla prova la vostra pazienza e l’efficacia dei vostri comportamenti. Partner innamorato, sì… ma così distratto e confusionario che vi fa sempre arrabbiare! A casa tutte le faccende pesano sulle vostre spalle. Il fisico fa i capricci, forse avete esagerato a tavola con colombe e uova pasquali.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il giorno presenta aspetti decisamente favorevoli al vostro segno. In questa festività troverete molto più tempo del solito per dedicarvi alle attività predilette: viaggiare, divertirvi con gli amici, praticare gli sport preferiti, ascoltare musica di qualità, visitare qualche mostra. Solo che il partner potrebbe avere qualcosa da dire, lamentarsi di una certa vostra indifferenza.

Scorpione

La Luna oggi transita nel vostro secondo Campo, la banca dello Zodiaco; il denaro volerà dalle vostre tasche… Controllate tessuto e cuciture delle tasche! Se tenete al partner e al rapporto di coppia, state all’erta, pronti ad aprire le braccia all’eros e a lasciarvi travolgere dalle sue onde inebrianti. Giorno festivo utile per potenziare le vostre performance sportive.

Sagittario

Questo giorno festivo dimostrerà di volervi bene! Vivacizzata da nuovi interessi e da qualche bella sorpresa, la sfera delle amicizie si arricchirà di nuovi incontri che avranno un forte impatto emotivo su di voi, specialmente se siete single. Avete un partner che amate? Qualora si fosse affievolita, avrete buon gioco nel risollevare la sorte della vostra intesa sentimentale.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 9 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Chiedete molto, molto avrete, ma qualche piccolo compromesso oggi dovrete accettarlo; con la Luna nel segno che precede il vostro, non potete realizzare da soli tutti i progetti. Intensificate i contatti, le amicizie, che sono spesso il punto fragile del vostro oroscopo; pensate anche a scovare nuovi interessi, se non siete soddisfatti degli attuali. Riflessioni. Valutazioni.

Acquario

Troverete una bella sorpresa nell’uovo pasquale! La Luna in Sagittario, in sestile, foriera di umore brillante e programmi di vostro gradimento. Se amate le novità, non si faranno attendere: per essere vincenti fate appello alla vostra socievolezza e alla vostra creatività. Stabilità e tranquillità nella vita coppia. Per i single è possibile l’incontro ‘giusto’, inaspettato.

Pesci

Il giorno non è dei più facili. Sia in casa che fuori incontrate degli ostacoli e non avete dalla vostra parte il favore di chi conta o quello degli amici più stretti. Facile che in certe situazioni vi salti la mosca al naso: non è il caso però di portare a casa i problemi, a meno che, non vogliate crearvene degli altri! Non fatevi abbattere dal pessimismo. Prendetevela con calma.