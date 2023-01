Oroscopo di oggi, domenica 29 gennaio 2023: previsioni e segni

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 29 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Malgrado la Luna disarmonica, la giornata scorre tranquilla. Sole e Venere vi osservano benevolmente rendendovi collaborativi e affidabili. Per far filare tutto liscio, vi basterà abbassare un po’ il tiro, circoscrivere il raggio d’azione e non mettere troppa carne al fuoco.

Toro

Soggetta a una quadratura con il Sole ma sostenuta da Urano, la Luna nel bene o nel male promette una giornata all’insegna delle novità. Puntate sul fattore sorpresa, se volete risposte rapide a impegni precisi: prendete l’interlocutore in contropiede senza dargli tempo per riflettere.

Gemelli

È un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Organizzate meglio il campo pratico, ne vedrete presto i vantaggi. Godetevi la compagnia delle persone care.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vita affettiva, le amicizie sono disponibili, hanno tutte le più buone intenzioni di assecondare le vostre richieste a patto che sappiate esattamente cosa volete. State vivendo troppi alti e bassi e rischiate di non capirvi più: fate una pausa di riflessione, dopo starete meglio.

Leone

Non sarete al massimo della forma e dell’umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con l’intento di risparmiare le risorse: rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una pausa per fare un po’ d’ordine in testa, in casa e nel cuore.

Vergine

Ottime le premesse, con la Luna in Toro. Faccende pratiche sbrigate a tempo di record, massimo feeling con la persona amata! La vita professionale acquista prestigio senza troppi sforzi da parte vostra. Ingaggi vantaggiosi per i più coraggiosi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Nel mezzo di questa fase di revisione, la giornata invita alla riflessione per sondare le profondità dell’animo e cambiare ciò che non va. Se avete fatto promesse che ora non potete mantenere, Invece di darvi alla fuga, chiarite alla persona interessata i motivi del vostro dietrofront.

Scorpione

Anche in periodi di vacche magre, siete abilissimi nel riciclarvi: di fronte a un cambiamento, non mostrate alcuna preoccupazione. Le stelle consigliano comunque di essere prudenti: non fatevi abbagliare da proposte troppo allettanti.

Sagittario

Mettete da parte progetti, iniziative e affari per abbandonarvi completamente all’amore: ne ricaverete belle soddisfazioni. Spese importanti per la casa, progetti di ristrutturazione, i grattacapi che vi tengono svegli si ridimensionano. Rilassatevi, svagatevi.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 29 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata tranquilla, senza seccature. Se alberga in voi qualche strascico di negatività, ora con tutta calma disponetevi a farne piazza pulita. Il partner abbandona la linea dura dell’intolleranza e appare bendisposto al perdono, anche se da parte vostra si aspetta un pentimento sincero.

Acquario

La Luna in Toro riduce la vostra socievolezza, siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi! Sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene. È il momento di dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole.

Pesci

Sostenuta da Nettuno in Pesci, la Luna taurina rende efficaci le vostre intuizioni sia in ambito professionale sia in quello familiare. In serata, abbandonatevi alle suggestioni dell’amore romantico: lasciatevi condurre per mano dal partner ad esplorare un modo diverso di amare.