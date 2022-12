Oroscopo di oggi, domenica 4 dicembre 2022: Gemelli e Bilancia, una marcia in più

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Cielo privo di asperità. Come avete capito, non sono previste emozioni dirompenti, solo morbide sensazioni. Il vostro stato d’animo sembra quello dell’attesa. Concilierete i momenti di dovere con quelli di piacere, senza trascurare né gli uni né gli altri. Un buon intuito ed una pianificazione accorta vi faranno sentire bene e a vostro agio in qualsiasi ambiente vi troviate ad operare.

Toro

Il mattino ha l’oro in bocca. Concentrate gli appuntamenti di lavoro nella prima parte della giornata, sarete più convincenti e costruttivi! Con gli amici l’atmosfera è piacevole e il vostro ottimismo finisce per contagiare tutti. Le coppie ben assortite vedono migliorare l’intesa col partner, sia a livello intellettuale, sia a livello sessuale, fattore sempre di assoluta importanza.

Gemelli

Vi attende un’ottima giornata, grazie alla Luna favorevole e i pianeti veloci che preparano incontri stimolanti ed esperienze gratificanti: vedrete andare in porto diverse cose a cui tenete. Single? Accoppiati? La sfera affettiva sarà tutta all’insegna di colpi di scena emozionanti e di situazioni inaspettate. La carica erotica potrà salire alle stelle, visti i buoni uffici di Marte.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La giornata inizia con una certa fatica, soprattutto se avvertite stanchezza e poca voglia di fare. La Luna disarmonica non fa che peggiorare le cose: ogni piccolo granello vi sembrerà una montagna! Parliamo d’amore. Siete talmente presi dai vostri problemi e dagli impegni, che non vi accorgete minimamente di uno sguardo puntato su di voi. Presto, aprite gli occhi!

Leone

Ottimo giorno! Intuirete il giusto modo per unire la teoria con la pratica e questo va a vostro vantaggio. Con l’attenzione, il senso pratico e l’impegno, uniti ad un pizzico di fortuna, sarete vincenti! La vostra sfera affettiva sarà tenera e dolce, la comprensione con il partner totale. Non ci sono ostacoli alla realizzazione di un sogno: avete in mano le carte giuste.

Vergine

Giorno decisamente positivo per la vostra attività professionale; non vi mancherà la capacità di saper cogliere al volo tutto ciò che vi consente un ulteriore potenziamento nel lavoro. Se siete stabilmente in coppia si prevede una serata in dolce armonia con il partner: sarete concilianti come non mai, ben disposti a dar ascolto alle esigenze della persona amata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

I pianeti vi sono amici, sostengono ogni vostra iniziativa, vi spianano la strada e vi permettono di iniziare la giornata nel migliore dei modi: non farete fatica, né a trovare nuovi spunti da utilizzare professionalmente in modo proficuo e redditizio, né ad architettare qualcosa di ‘speciale’ per voi e il partner per rendere “indimenticabile” la serata. Riceverete un regalo.

Scorpione

Oggi siete la tranquillità in persona, e vi viene da ridere guardando con superiorità chi tutt’intorno annega nel classico bicchiere d’acqua. Accantonate le chiacchiere e mirate dritti all’obiettivo, mostrandovi sicuri delle vostre valutazioni! Single o accasati che siate, il cielo promette brillanti occasioni per divertirvi e momenti spettacolari che rimarranno impressi nella memoria.

Sagittario

Non lasciatevi disorientare dagli ostacoli posizionati lungo la vostra strada: tenete alto l’umore, modificate la vostra linea d’azione e tutto si risolverà per il meglio! Non si può dire che in questo momento godete di una forma strepitosa, sarebbe una bugia; in ogni caso non bisogna drammatizzare, basterà qualche piccola precauzione per evitare malanni grandi e piccoli.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 4 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna vi fa lo sgambetto, ma non vale la pena prendersela troppo: vi basterà puntare sulla vostra capacità di persuasione. Avete fascino e un’abilità speciale per far fruttare intelligentemente tutte le vostre risorse! In casa ci potrà essere qualche tensione, non preoccupatevi. Venere, da oggi, vi osserva favorevolmente: miglioreranno le vostre quotazioni in campo amoroso.

Acquario

La giornata decolla positivamente, protetta dalla Luna armonica, in Ariete: appaiono privilegiate tutte le operazioni che richiedono intraprendenza. Siate però cauti sul piano economico. Nella sfera privata, non fate finta di niente. Vi siete accorti anche voi che tra le vostre frequentazioni c’è una persona amica che ambisce a diventare qualcosa di più? Novità importanti.

Pesci

Le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno; in effetti, è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso. L’amore vi sorride e anche il campo finanziario è illuminato dalle stelle. Tanti gli inviti e le proposte per la serata.