Oroscopo di oggi, mercoledì 28 dicembre, segno per segno

L’oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Oroscopo di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

E’ il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita. E’ un buon giorno anche per uscire da situazioni insoddisfacenti, liberarvi definitivamente da rapporti che non sentite più positivi per voi. Non fatevi mancare preziose parentesi di svago e di relax: studiate e attuate ritmi di vita più rilassanti e più calibrati alle vostre esigenze. Acquisti per la vostra abitazione.

Toro

Siete più che mai decisi a rendere solida la vostra posizione e ad approfittare degli eventi favorevoli, non vi lascerete scoraggiare dalle difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, la necessità di essere al passo con i tempi v’induce a rimboccarvi le maniche, per imparare nuove tecniche o procedure meno obsolete. Bene l’amore. Dedicate tempo al riposo e al relax.

Gemelli

Riflettori puntati sul benessere: sentirete il bisogno di occuparvene fattivamente, modificando abitudini e malsane regole di vita. In ambito sentimentale, una persona conosciuta tempo addietro vi sorprenderà con una e-mail o una telefonata, quando ormai avevate perso le speranze. Qualche attenzione in più alle vostre finanze vi metterà al sicuro da sorprese indesiderate.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli astri vi portano il buonumore, che nei giorni scorsi vi è spesso mancato. Oggi vi sentite ben disposti verso gli altri, avvertite soprattutto il bisogno di rafforzare i legami con i vostri famigliari, con il partner. Potete, così, appianare qualche recente conflitto! Scrivete tutto quello che dovete e ricordatevi di leggere i vostri appunti: non lasciate assolutamente nulla al caso.

Leone

Gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l’energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Momenti di complicità in amore e un’occasione fortunata per non restarsene rinchiusi in casa di sera. Manterrete vivo il rapporto con tenere e concrete dimostrazioni d’affetto! Preparativi, viaggi e partenze per i festeggiamenti di fine Anno.

Vergine

Siete presi da mille impegni e da mille pensieri: fermatevi un attimo e riflettete su ciò che volete davvero o rischiate di sprecare energie. Lasciatevi trasportare dal clima invernale e godetevi un po’ di relax, utile anche a prendere decisioni. Chiedere consiglio al partner vi sarà d’aiuto. Organizzate una cenetta romantica e la coppia ne gioverà. Se siete single, non disperate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Affrontata con molta calma e pazienza, anche una giornata sotto tono può riservare delle piccole soddisfazioni. Valorizzate pure le relazioni sociali, accettando gli inviti che pioveranno da più parti, senza però trascurare il partner e i familiari. Riguardatevi, evitate ritmi di vita disordinati, perché si prevede una forma instabile, con vulnerabilità ai malanni stagionali.

Scorpione

La vita mondana sarà movimentata come voi desiderate, feste e inviti a cena non vi lasceranno tempo per il riposo. Se siete single, guardatevi bene attorno: forse la vostra anima gemella è nascosta proprio fra le persone che frequentate ogni giorno e aspetta solo di essere scoperta! Acquisti molto azzeccati per alcuni di voi; realizzazione di un affare inaspettato per altri.

Sagittario

Se vi sentite stanchi, demotivati, dedicate questo giorno al riposo e al relax: rimandate gli impegni meno importanti, fate solo ciò che vi fa piacere. Ci sarà l’occasione giusta per rimuovere un ostacolo. Parliamo d’amore. Se fino ad oggi siete stati un po’ sfuggenti sul fronte affettivo, ora dovrete dare risposte precise o dimostrare la consistenza dei vostri sentimenti.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 28 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Si dissolveranno alcune tensioni che recentemente vi avevano oppresso: grazie alle amorevoli cure della Luna, che oggi sembra riuscire nel suo intento di infondervi una bella vitalità, l’umore migliora notevolmente. Un desiderio di pace risuona dentro di voi, tanto da abbandonare le armi ed arrendervi totalmente all’amore. Divertentissimi i programmi serali dei vostri amici.

Acquario

Con tanta voglia di divertirvi, tendete ad essere un po’ insofferenti se dovete fare qualcosa che non soddisfa il vostro desiderio di novità. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e con chi? avvicinerete per la prima volta. Vivete con passione una relazione nata da poco, ma che lascia già intravedere un roseo futuro? Tenetevi pronti a una sorpresa!

Pesci

Con la Luna nel vostro segno, l’umore è alto, siete allegri e ben disposti verso gli altri. Insomma, la vita vi sorride e vi regala delle splendide emozioni! Se avete aperto il vostro cuore a qualcuno, ciò che vivrete adesso sarà ancora più bello. Se siete single, la serata vi porterà voglia di spensieratezza e di divertimento, in qualche caso anche il desiderio di avventura.

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay