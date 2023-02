Oroscopo oggi, 4 febbraio 2023: le previsioni, da ariete a pesci

Oroscopo di domani, sabato 4 febbraio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di domani, sabato 4 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Attenzione oggi al lavoro, perchè dovrete vedervela con l’insoddisfazione di un cliente o di un capo. Armatevi di coraggio e di simpatia per uscirne nel migliore dei modi, ma non preoccupatevi troppo, vedrete che saprete trovare la scusa perfetta.

Ci sono delle scelte da compiere in breve tempo, anche se non siete molto sicuri dei risultati che vi porteranno.

Toro

Ancora un po’ d’ansia per alcuni di voi, per una storia d’amore che non prende quota o per una risposta che non si decide ad arrivare.

Quando riflettete su come sta andando la vostra relazione con qualcuno , fate a meno della logica e ascoltate maggiormente i vostri sentimenti più profondi. Chiedetevi se il vostro partner mette in evidenza la vostra parte migliore oppure è solo una compagnia piacevole .

Gemelli

Non avrete rivali in amore, soprattutto se appartenete alla terza decade.

Se siete in fermento per qualcosa che deve accadere nella vostra relazione amorosa, o in una relazione con un amico, cercate di tenervi pronti in questa giornata, poiché l’ eccitazione potrebbe salire alle stelle.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra memoria in questa giornata sarà molto utile a coloro che dovranno necessariamente fare appello al passato per trovare la soluzione ad una situazione.

Approfittate delle buona stella e concedetevi anche di spendere qualche soldino in più, ne varrà la pena.

Leone

Se ultimamente un rapporto sta vacillando e non provate più quel sentimento che in precedenza vi aveva spinto verso questa persona , forse è giunto proprio il tempo per dirsi addio.

Sforzatevi di essere gradevoli, anche con quanti non sopportate troppo.

Vergine

Potrete risolvere egregiamente molti problemi professionali e rafforzare il rapporto con i colleghi, superando incomprensioni del passato.

Sicuramente l’ essere più positivi verso il mondo esterno e verso il vostro lavoro, potrebbe aiutarvi a raggiungere degli obiettivi che precedentemente vi avevano creato qualche difficoltà.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Periodo molto sereno in campo sentimentale.

Fate una sorpresa al partner o a un vecchio amore che non sentite da qualche tempo.

Scorpione

A volte sapete riconoscere i vostri errori e questo è positivo, anche se gli altri potrebbero scambiarvi per persone volubili, o restare alquanto sconcertati.

Qualche nuvoletta in amore solcherà il cielo delle nate nella seconda decade.

Sagittario

Nella giornata di oggi vi servirà molta pazienza per affrontare alcune persone che vi faranno visita ma, che non sono propriamente ben venute.

Dovete ancora imparare a gestire i sentimenti e le forti emozioni che vi provocano il passato.

Oroscopo, previsioni di domani venerdì 3 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Qualche contrattempo potrà disturbare le nate nella terza decade: cautela nella gestione economica.

La vostra situazione finanziaria è ancora da tenere sotto controllo.

Acquario

Il tema forte del giorno è la comunicazione. Non aver paura di dire tutto quello che ti sta a cuore, vedrai che in famiglia lo prenderanno bene. Hai cose importanti da dire e loro ti ascolteranno.

Siete ben accetti dalla società, quindi non preoccupatevi ossessivamente di fare bella figura.

Pesci

Se in questo periodo vivete una relazione romantica, la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per prendere una decisione che riguarda il vostro futuro.

In fondo non vi costa poi molto assecondare qualche capriccio del vostro partner, almeno per il momento.

Questo è l’oroscopo di domani, 4 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay