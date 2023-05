Oroscopo del giorno di venerdì 12 maggio: Luna in Acquario, i segni fortunati

Ecco come trascorreranno la prima giornata del weekend i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 12 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con questa bella Luna acquariana viene più naturale essere più elastici con se stessi e con gli altri. Meno sacrifici, meno corse indaffarate e momenti più piacevoli da vivere pienamente. Al lavoro dalle idee passerete all’azione senza titubanze. Novità nel giro delle conoscenze: incontrerete persone interessanti, anche importanti, sicuramente molto utili in futuro.

Toro

Prontezza, armoniosità, vigore, impegno, organizzazione. Professionalmente siete una macchina da guerra. Motivati e disciplinati, rapidi ed efficienti, affrontate e risolvete situazione dopo situazione senza troppa fatica. Anche oggi, nonostante il nervosismo della Luna quadrata a Urano. Momento frizzante per la vita sociale che vi da momenti di puro divertimento.

Gemelli

I vostri interessi culturali non sono mai stati così vivi come in questo momento: siete in fermento tra libri, cinema, spettacoli teatrali, dibattiti e informazione quotidiana. Non riuscirete a placare la sete di sapere! Al lavoro avrete intuizioni geniali che vi consentiranno di proporre soluzioni vincenti o progetti di sicuro effetto. Programmi sfiziosi per il fine settimana.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Costruire e ancora costruire, questo sembra essere diventato il vostro principale obiettivo; non sarete soli a scalare la montagna, ma ci sarà chi vi darà una mano per farlo. Gli amici, ad esempio, saranno un aiuto prezioso. Periodo positivo anche per l’amore, per la profonda sintonia con il partner. Un thriller da non perdere al cinema o alla tv. Curiosità. Misteri.

Leone

Ultimo quarto di Luna nel vostro settimo Campo, quello del matrimonio. Nulla di grave ma cercate di mantenere la calma nelle situazioni più difficili, senso logico e regolarità di passo. Niente alti e bassi, per favore. C’è chi conta su di voi e vi segue come se foste un Dio greco, una divinità infallibile. Tenete sotto controllo parole e comportamenti. Anche in amore.

Vergine

Astuti, furbi come una volpe che può permettersi di giocare con la preda, procedete con passo felpato verso il raggiungimento degli obiettivi. Luna in sesto Campo: sono anche probabili nuove occasioni da sfruttare al volo, soprattutto se siete nati ad agosto. La salute dovrebbe mantenersi in linea di massina abbastanza buona, considerata la posizione armonica di Venere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con Luna nel quinto Campo è il settore sentimentale quello più avvantaggiato, ma il cielo non è affatto male anche per un salto di qualità nel lavoro, per mettersi in luce o risolvere faccende che si trascinavano da tempo. Se avete interessi artistici, questo potrebbe essere il momento di un viaggio all’estero per visitare una mostra importante. Facilità di incontri e seduzioni.

Scorpione

Se a un certo punto della giornata vi trovate in difficoltà, non ci capite più niente, date la colpa alla Luna, oggi in Acquario, in scontrosa quadratura. Le certezze traballano, le idee si accavallano, la mente fatica a seguire percorsi logici. Se avete qualcosa da confessare, rimandate di qualche giorno. Regalatevi un po’ di tempo per voi: per l’attività fisica, per tenervi in forma.

Sagittario

Luna in Campo terzo, quello della comunicazione. Forse le persone che frequentate hanno il merito di aumentare ogni giorno i vostri interessi. Soddisfazioni personali e un po’ di sana vanità. Buone notizie per chi lavora in squadra con altri: la vostra coerenza, l’equilibrio di cui darete prova vi consentiranno di diventare il punto di riferimento di tutto il gruppo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 12 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le questioni finanziarie potrebbero tenervi sul filo. Spinato però. La vibrazione dell’ultimo quarto di Luna nel vostro secondo campo astrologico consiglia di usare prudenza per quanto riguarda il denaro. Tiene, nonostante i passaggi astrali incontrollati del momento, il settore professionale. Vita affettiva sull’altalena da qualche tempo. Domani, sabato, andrà meglio.

Acquario

Protagonisti del giorno per vari motivi. Il primo riguarda la Luna nel segno quadrata al Sole in Toro: una vostra iniziativa non è condivisa in famiglia. Non si escludono blackout elettrici, a casa, tanto meno problemi col pc o la rete internet. In coppia emergeranno motivi di disaccordo, ma se li affronterete con disponibilità e dolcezza, potreste cambiare i risultati della serata.

Pesci

Una percentuale di stanchezza è prevedibile, con la Luna nel segno che precede il vostro bersagliata da Sole, Venere e Mercurio. Meno male che è venerdì, domani la Luna transiterà nel vostro segno e tutto riprenderà a girare come sempre. Momento ideale per mettere ordine nei vostri pensieri, proseguire le terapie iniziate e non lasciarvi prendere dall’impazienza.

Questo è l’oroscopo di oggi, 12 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay