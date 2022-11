Oroscopo oggi, 12 novembre 2022: le previsioni, da ariete a pesci

Oroscopo oggi, segno per segno: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 12 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Novembre alterna giornate limpide, ad altre più burrascose. Oggi tocca alla Luna Cancro, a provocare nervosismo nei rapporti stretti, specie con le donne. Situazione impegnativa per i genitori, agitata per i coniugi, ma eccitante per chi è libero, per chi cerca nuove storie. Succede anche quando Venere transita in ottavo Campo, come ora. Dormite qualche ora in più.

Toro

Siete dell’umore giusto per lanciarvi con entusiasmo nei progetti di svago e divertimento del fine settimana. Migliora l’intesa col partner, col quale potrete organizzare una bella serata: potreste andare a ballare, al cinema o a teatro, oppure, se lo desiderate entrambi, isolarvi in totale intimità. Se siete single, un incontro potrebbe rivelarsi più interessante del previsto.

Gemelli

Ancora in fase riflessiva? Forse sì, ma dopo tanto meditare ecco farsi strada nuovi progetti che la prossima settimana vi porteranno sulla breccia. Sentimenti di primissima qualità nutriranno la relazione sentimentale in corso; vi sentirete al settimo cielo, il cuore colmo di sensazioni positive, promettenti per il futuro. Acquisti on line. Cena squisita, indimenticabile per molti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le stelle vi consegnano il trofeo del miglior segno zodiacale del giorno: organizzatevi in modo da sfruttare al massimo le occasioni che vi si presentano su un piatto d’argento! Per le questioni più importanti avete, comunque, l’appoggio di persone di fiducia che si interessano a voi. Chi è già innamorato vivrà momenti di rinnovato entusiasmo, quasi da seconda luna di miele

Leone

Luna defilata in Cancro, segno che precede il vostro. Un leggero malessere fisico o un banale calo di tono v’invoglieranno a dedicare qualche ora a voi stessi, al riposo, al completo relax. Atmosfera, stanchezza e umore grigio potrebbero riflettersi anche sul vostro corpo con somatizzazioni: fate della prevenzione. Se siete in coppia, avete più di un motivo per discutere.

Vergine

Sembra ottima la situazione astrale, sia per quanto riguarda le relazioni che la sfera degli svaghi. Siete aperti verso gli altri e pieni di idee: la mente è sveglia e i riflessi sono buoni, perciò avrete modo di giocare bene le vostre carte. Qualcuno di voi potrà cedere alla tentazione di flirtare o, comunque, di suscitare ammirazione anche in altre persone, oltre che nel partner storico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sabato imbronciato per via della Bianca Signora allo Zenit, in aspetto di quadratura. Il meteo non ha importanza; un po’ di pioggia o un po’ di vento freddo di certo non spaventa dei giramondo del vostro calibro: adorate la natura in qualsiasi stagione e siete pazzi per l’arte e i viaggi. Quindi, non avrete che l’imbarazzo della scelta: escursioni, gite culturali, eventi mondani.

Scorpione

Giornata davvero fantastica! Lo annuncia la Luna nel nono Campo, quella del lontano, dei viaggi, della cultura. Alza di molto le vostre quotazioni in campo sociale, offrendovi sul più classico dei piatti d’argento un’opportunità, una gratificazione che vi solleva tre metri da terra. Un affare inaspettato, nonostante il giorno festivo. Un viaggio last minute. Un incontro.

Sagittario

La domenica inizia all’insegna della sfida. Perché dovrete veramente sfoderare le vostre risorse, mettere a frutto non solo le vostre capacità innate, ma anche le abilità acquisite nel corso del tempo. Insomma, la vostra intelligenza, il vostro entusiasmo e la vostra grinta saranno sottoposte a un severo esame, ma non temete: lo supererete a pieni voti! Scelte, decisioni.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 12 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Diciamo la verità, oggi avete la Luna abbastanza storta. Ricordatevi però che è sabato, e che non vi conviene comportarvi male con amici e familiari, a meno che non vogliate condannarvi a una giornata di noiosa solitudine. Siate più accomodanti con le persone che vi circondano! Dedicate il fine settimana al riposo, senza far fronte a programmi troppi impegnativi.

Acquario

Come succede spesso con la Luna in Cancro, l’intelletto diventa una sorta di calamita… per tutto ciò che attraversa la vostra mente e accade intorno a voi. Motivi più che validi per staccare la spina e dedicare ? oggi – una bella fetta del vostro tempo al riposo e al relax. È sabato, è possibile! Aiuta anche a vivacizzare la vostra vita affettiva, se siete stabilmente in coppia.

Pesci

Un raggio di sole, astrologico, astronomico, non meteorologico. Sì, grazie al passaggio della Luna nel quinto Campo. L’amore, l’arte e il tempo sono in cima ai vostri pensieri: avete deciso cosa fare, dove andare? Forza, gli appoggi astrali non mancano! Se foste stabilmente in coppia potrebbe aprirsi un buon periodo per sperimentare modalità nuove anche sul piano erotico.

Questo è l’oroscopo di domani, 12 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.