Oroscopo del giorno del 12 settembre: le previsioni segno per segno

Ecco cosa prevedono le Stelle per la giornata del 12 settembre.

Oroscopo di oggi, martedì 12 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Umore alle stelle, intuizione e lucidità al top. Se un quesito vi sta a cuore, troverete la risposta dentro di voi! L’intuito indirizza le azioni e realizza progetti importanti, sorretto peraltro da un’intraprendenza e da una fortuna mai visti. In questo clima esuberante e romantico che annuncia incontri fortunati e attrazioni fatali, l’eventuale solitudine ormai ha i giorni contati.

Toro

Qualcuno medita sui conti che non tornano, sul rapporto di coppia che non soddisfa: forse al momento siete un po’ pessimisti? Guardate avanti! Mettetevi alla prova e soprattutto oggi mettete in azione l’intuito, non potrete che ricredervi. Portate con voi un talismano collaudato, un ferro di cavallo, per attirare la fortuna nelle cose che riguardano il denaro e la carriera.

Gemelli

La Luna in Leone amplifica l’ambizione, la socievolezza e la voglia di conoscere gente nuova. Non mancheranno neppure tante opportunità per divertirvi come i pazzi con gli amici e vivere un momentaneo flirt. Ottime chance si prevedono nella professione per molti di voi. Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Lavoro, amore ed energia fisica: curva del grafico personale in straordinaria crescita. Siete più vivi che mai con delle bellissime novità in arrivo! Andamento scorrevole nel campo professionale, con iniziative creative di sicuro successo. Per i single incalliti, per i girovaghi alla perenne ricerca di situazioni impossibili, il cielo odierno porta ordine e affetti di grande spessore.

Leone

Con la Luna schierata dalla vostra parte, siete su di giri, dell’umore giusto per lanciarvi con entusiasmo nei progetti di svago e divertimento in programma nel fine settimana. Migliora l’intesa col partner, col quale potrete fare progetti interessanti e organizzare una serata piacevolissima. Se siete single, un incontro potrebbe rivelarsi più importante del previsto.

Vergine

Non è facile per voi accettare i cambiamenti, è naturale che reagiate con impazienza e nervosismo a una situazione che vi coglie di sorpresa. Dovreste cercare di comprendere meglio il senso degli eventi e seguirne il flusso anziché resistere. Cercate di essere sempre concentrati su quello che fate, poiché sarete inclini alle distrazioni. Non contate troppo sui vostri riflessi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata vi trova energici e pieni d’iniziativa. Liberatevi in fretta dagli impegni e dedicatevi completamente al vostro progetto preferito; in alternativa, potete optare per concludere dei piccoli lavori in sospeso, ma lasciate fuori i conflitti. Una questione economica che condividete con altri potrebbe mettervi di malumore. L’amore c’è, ma voi potreste fare di più, molto di più.

Scorpione

Penalizzata da Venere, la Luna in Leone esaspera le insicurezze e i tratti più spigolosi del vostro carattere: emotività e ansia di controllo. Gestire i vari impegni non sarà facile, specialmente se siete alle prese con persone inaffidabili. Un piccolo cristallo di sale grosso portato in tasca può assorbire tutto ciò che di negativo ancora vi tenete dentro: preoccupazioni e timori.

Sagittario

Osa e accadrà, diceva qualcuno. Questo è il vostro motto odierno! Le vostre antenne, infatti, non sbagliano un colpo: in questi giorni fiutate affari e situazioni con una sensibilità sorprendente! Potrete recuperare punti e incassare meritati successi. Se siete in coppia e felicemente intrappolati in una bella storia d’amore, potrete contare su una serata dai toni quasi magici.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 12 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non lasciatevi prendere la mano dall’incertezza, dal timore di non farcela: sarebbe un errore imperdonabile. Analizzatevi, valutate le varie opportunità e riuscirete a trovare certamente la strada giusta, la forza per superare le piccole avversità, i piccoli ostacoli che la vita crea quotidianamente. State leggeri a tavola, non forzate con lo sport, tenete a freno la voglia di spendere.

Acquario

La Luna a cento-ottanta-gradi dal vostro segno vi mette alle strette sul fronte del rapporto a due: rigidità, incomprensioni e paure penalizzano l’espressione dei sentimenti. Se non lascerete che l’amore faccia il suo corso, perderete un’opportunità e una persona importante! Se lavorate in squadra attenti a quello che direte, evitate critiche e osservazioni a soci o colleghi.

Pesci

Non sarete al settimo cielo, considerati i mille impegni in agenda: fate buon viso a cattivo gioco e comportatevi con serietà. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l’umore potrebbe non essere al massimo; il rendimento, comunque, è assicurato. Una piccola rinuncia vi varrà tutta la gratitudine del partner. Vi sembra poco? Lo dice anche il proverbio: ‘chi si accontenta…’.

Questo è l’oroscopo di oggi, 12 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay