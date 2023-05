Oroscopo del giorno di sabato 13 maggio: i segni fortunati del weekend

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 13 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Tutto il giorno con le mani in mano. In più la Luna, nel segno che precede il vostro segno e taciturna, non vi guarda nemmeno di striscio. Tra grane, doveri e Marte dissonante al segno, la giornata si trascina lenta, come se l’ora contasse 120 minuti. Sabato ideale per regalarvi un nuovo look, tirare a lucido il vostro aspetto, sorprendere in qualche modo la persona amata.

Toro

Amore e viaggio oggi vanno a braccetto, una soddisfazione per voi, specie se non vi muovete da soli, ma con degli amici simpatici coi quali l’accordo è praticamente perfetto. I vostri progetti fileranno a gonfie vele, che si tratti di iniziative legate alla serata o al denaro. Clima di coppia frizzante: sarete talmente presi da una serie di cose che non avrete il tempo di annoiarvi.

Gemelli

Luna fastidiosa per tutto il giorno che, transitando allo zenit, da voi pretende il massimo, ma sono più castelli in aria che progetti reali. È anche vero, però, che disegna aspetti positivi con altri pianeti. Se il lavoro vi tocca, impegnatevi: ne varrà la pena! L’insoddisfazione nella relazione che avete in corso si farà strada. Parlatene insieme sinceramente e lealmente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi sarete un tornado con il partner che trascinerete in un vortice di iniziative alle quali non riuscirà a dire di no. Se siete felici in amore, vivrete una serata intensissima, di straordinaria intesa emotiva e sessuale con il partner. I singoli si troveranno nell’occhio del ciclone, incontri importanti cambieranno la vita di molti. Sognate un viaggio? Troverete buone occasioni.

Leone

Tutto concesso, oggi, con la Luna in Pesci che forma aspetti astrologici interessanti per il vostro segno. Concesso qualche sfizio, meritate un regalo speciale, ma attenti a non dilapidare cifre astronomiche, da devolvere invece a un progetto importante, quello che potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita. Acute intuizioni vi consentono di fare le scelte giuste.

Vergine

Due astri, in cielo, vi guardano storto dall’opposto segno dei Pesci (nel settore astrologico settimo, quello dei rapporti): Luna e Saturno. L’irritazione per cui vi sembra di essere oggetto da parte del partner, potrebbe indurvi a cercare compensazione nelle attenzioni altrui: un po’ per ripicca, un po’ per autentica necessità di sentirsi apprezzati e corteggiati!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Parliamo di benessere. Dedicate tempo all’armonia psicofisica che è sempre molto importante per voi. Imparate a ricavare vigore da ogni occasione, a ricaricarvi di energia con un’attività fisica leggera adatta alla stagione e al vostro temperamento. Il vostro partner ideale? Deve assecondarvi, comprendere la profondità delle vostre emozioni, leggervi nella mente. È lui!

Scorpione

Con la Luna in quinto Campo potete sfruttare le risorse personali e i favori delle stelle per mantenere la vostra relazione amorosa in armonioso equilibrio. L’amore oggi è in primissimo piano: potete contare su una fusione di sensibilità e sensualità, affinità di coppia degne di nota. Single? Con Venere in trigono un grande amore potrebbe irrompere nella vostra vita!

Sagittario

Siate meno pungenti con il prossimo e vedrete che miglioreranno le atmosfere domestiche, scombussolate dai vostri cambiamenti repentini d’umore e dalla Luna – oggi e domani – in Pesci. La giornata di oggi, si annuncia peggiore di quella di domani, con Saturno in congiunzione alla Luna. Contate fino a venti prima di agire. Non pretendete la Luna dalla persona amata.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 13 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potete contare su un buon sabato, su un clima di relax e di rilassamento, nonché su rinnovate energie. Potrete, così, riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, come ultimare alcuni lavori in casa e andare in giro con gli amici di sempre. Non mancheranno argomenti nuovi da approfondire, tanto meno momenti gioiosi – appassionati nella vita di coppia.

Acquario

Concedetevi una giornata di completo relax, lontano da impegni e problemi di lavoro, da persone nervose, esigenti e assillanti nei vostri riguardi. Forse non avrete le idee chiarissime, ma in compenso vivrete una giornata intrigante e romantica al tempo stesso sotto il profilo affettivo. In serata, dite di no a un invito poco spontaneo, che non vi metterebbe a vostro agio.

Pesci

Vi sentite particolarmente attivi e ricchi di spirito d’iniziativa; in questo giorno avete anche le idee molto chiare su cosa è meglio fare e come farlo. Sarete, così, in grado di risolvere questioni del passato e fare proposte decisamente interessanti. Un dialogo aperto e sincero con la persona amata vi aiuterà a superare un’incomprensione che dura da alcuni giorni.

