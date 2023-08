Oroscopo 14 agosto: le previsioni segno per segno

Amore, amicizia, lavoro, soldi e fortuna: ecco come trascorreranno la giornata del 14 agosto i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, lunedì 14 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna contraria non vi aiuta, ma Venere in Leone risolleva a sorpresa il vostro punteggio amoroso. Buona volontà, dimostrazioni di affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le coppie un po’ stanche! Parliamo del lato personale. Non tutti sono leali come voi, specialmente quando si ventilano buone opportunità; infatti qualcuno sta cercando di mettervi in cattiva luce.

Toro

Del passato ricordatevi solo le cose belle e fatene tesoro, dimenticando gli avvenimenti e le persone che vi hanno fatto soffrire: trascorrete i prossimi giorni come un momento di beatitudine con la persona che ora vive al vostro fianco. Anche chi è single, e non intende esserlo a lungo, deve assolutamente approfittare dei favori astrali per ritrovarsi felicemente in coppia.

Gemelli

Saprete dare il meglio di voi in vari campi. Con le stelle che garantiscono benessere e vitalità sessuale, potete trascorrere un giorno davvero “speciale”. Chi è stabilmente in coppia si sentirà ancora più unito grazie a un maggior scambio di tenerezze e di confidenze intime. Per i single non si esclude un’attrazione degna di nota: incontrare il grande amore è possibilissimo!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli astri depositano tappeti volanti verso il successo: osate, siate sfacciati nei propositi, provate a mettere da parte ogni forma di esitazione. Chi vive una storia d’amore felice alla luce del sole trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Siete single? Da un incontro, anche occasionale, potrà nascere qualcosa di piacevole e duraturo.

Leone

Non prendetevela troppo, se non tutto quello che avevate progettato non è andato a buon fine… Vi rifarete presto, sempre che manteniate un impegno e una dedizione costante! I giorni che precedono il ferragosto sono fatti per il riposo, pertanto spegnete il telefonino e dedicatevi soltanto ad una cosa importante: il relax assoluto. L’amore vive un momento speciale.

Vergine

La fortuna vi assiste, la grinta non vi manca, le opportunità sono dietro l’angolo. Tutto gira alla grande in campo professionale: avete un tocco, anche dal punto di vista finanziario. In qualche caso riuscirete veramente a ottenere guadagni lusinghieri e inaspettati. Momenti ardenti, magici, si prevedono in campo affettivo e neppure i single saranno risparmiati.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il giorno non vi vede in gran forma. Qualcosa nel cuore vi turba e, nonostante i tanti impegni, non riuscite a carburare, a combinare granché. È auspicabile che abbiate la capacità di essere obiettivi e di non pensare di essere perseguitati dalla sfortuna! Manca un po’ di mordente e ogni tanto vi assale qualche dubbio sulle scelte fatte, ma ciò che è stato, è stato: andate avanti.

Scorpione

Mettete da parte le perplessità e fatevi coinvolgere in nuovi ambienti sociali; oltre a questo, evitate di fossilizzarvi su situazioni senza via d’uscita. Gli appoggi di cui godete nell’ambiente di lavoro sono quanto di meglio potete desiderare per imprimere uno sprint ai vostri progetti. Un’atmosfera vivace promette serenità nella vita di coppia. Bellissime novità per i single.

Sagittario

Gli altri vi fanno notare che state pensando un po’ troppo a voi stessi e che non vi dedicate abbastanza ad amici, familiari e conoscenti. Siate meno egoisti nelle scelte! Parliamo di vita sentimentale. La vicinanza della vostra metà vi aiuterà a superare qualsiasi difficoltà improvvisa; anche a questo serve vivere in coppia. State leggeri a tavola, tenete a freno la voglia di spendere.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 14 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna, ancora in opposizione dal Cancro, vi fa iniziare la giornata con il piede sbagliato. Errori di giudizio, imprevisti, impennate di orgoglio, incertezze e dubbi vi rendono malinconici, senza accorgervi che siete voi a dar corpo alle ombre. Se avete tempo a disposizione e avete voglia di camminare, organizzate un’escursione in montagna con gli amici. Vi divertirete!

Acquario

Una giornata di riposo e di relax, ecco quello che fa per voi. Nella speranza però che nessun seccatore venga a rompervi le uova nel paniere; in tal caso, vi toccherà ingoiare il rospo e far buon viso a cattiva sorte, nell’attesa che alzi i tacchi. Un bel bagno caldo aromatizzato o una doccia corroborante vi consentirà di lavare via stress e stanchezza in pochissimi minuti.

Pesci

Vi aspetta una giornata davvero impeccabile, priva di sbavature. Potete sbizzarrirvi con ogni genere di iniziativa: avete il successo assicurato! Se avete progetti, anche consistenti, da realizzare o sfide da mettere in campo, è il momento di agire. In amore non ci sono novità, ma a voi poco importa; oggi la differenza la fate voi e il vostro desiderio di ritrovarvi col partner.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay